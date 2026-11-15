U23 Việt Nam sau dịp FIFA Days: Bước đệm hướng tới tương lai

Ngoài VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm, U23 Việt Nam không có nhiều đấu trường để cọ xát trong năm 2026. Điều đó khiến các đợt FIFA Days trở thành thời gian quan trọng để các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, cọ xát nhằm chuẩn bị cho năm 2027 được đánh giá là rất bận rộn.

U23 Việt Nam có những trận đấu cọ xát đáng quý (Ảnh: HT)

Trong buổi họp báo trước giải giao hữu diễn ra tại Gia Lai ở đợt FIFA Days tháng 11/2026, HLV Đinh Hồng Vinh nhắc đến hai mục tiêu quan trọng. U23 Việt Nam có sự chuẩn bị về cả lực lượng lẫn chiến thuật cho các giải đấu trong năm 2027. Một vấn đề khác là cơ hội cọ xát, làm quen với môi trường cùng các đồng đội ở màu áo đội tuyển nhằm hướng xa hơn là có cơ hội góp mặt ở ĐTQG.

Các đối thủ trong đợt giao hữu lần này cũng có sự chọn lọc khi U23 Việt Nam chủ yếu cạnh tranh ở đấu trường khu vực trong năm 2027. Đó là vòng loại U23 châu Á, giải vô địch U23 Đông Nam Á cũng như SEA Games 2027. Các trận đấu với U23 Thái Lan hay U23 Singapore là cơ hội để các cầu thủ trẻ có kinh nghiệm thi đấu với những đối thủ hàng đầu tại khu vực.

Những chiến thắng chỉ là một phần trong mục tiêu của ban huấn luyện U23 Việt Nam, việc tìm ra bộ khung cho đội ở các tuyến cũng như đạt mục tiêu cọ xát mới được đặt lên cao hơn. Các đối thủ như U23 Thái Lan hay U23 Singapore cũng tới trong tâm thế thử nghiệm nên kết quả chỉ mang tính tương đối.

Bước đệm cho các cầu thủ trẻ

U23 Việt Nam thời điểm hiện tại có rất nhiều cầu thủ tiềm năng nhưng để lên ĐTQG vẫn còn khoảng cách về trình độ và kinh nghiệm. Nhiều cầu thủ ở lứa tuổi U23 như Cao Văn Bình, Anh Tiệp, Quang Kiệt, Minh Hoàng,… đã có cơ hội thi đấu ở V-League nhưng chưa đủ để được gọi lên “ăn cơm tuyển”. Đợt tập trung lần này là cơ hội để nhóm cầu thủ trẻ có cơ hội làm quen với môi trường trên tuyển, dù là tuyến trẻ nhưng cũng là một bước chuyển tiếp quan trọng.

U23 Việt Nam có màn trình diễn khá ấn tượng (Ảnh: HT)

Thay vì chơi dưới cái bóng các đàn anh ở V-League hay lên ĐTQG tập chay, các cầu thủ U23 Việt Nam được tự chịu trách nhiệm trước mỗi pha xử lý bóng bên cạnh những đồng đội cùng lứa tuổi. Điều đó giúp các cầu thủ trẻ được tự do chơi bóng hơn, tăng cường sự tự tin cũng như tự chịu trách nhiệm, tự rút ra bài học sau mỗi lần xử lý chưa tốt.

Việc thi đấu trước những đối thủ đồng lứa cũng giúp các cầu thủ có đủ không gian để cọ xát mà không quá ngợp. Các cầu thủ U23 Việt Nam ở các câu lạc bộ phần nhiều là “kép phụ”, đứng sau cái bóng của các đàn anh nhưng có nhiều pha xử lý tự tin, sẵn sàng tạo dấu ấn cá nhân hơn tại giải đấu lần này.

Việc giành ngôi vô địch ở một giải giao hữu không mang nhiều ý nghĩa về mặt thành tích nhưng lại là cú hích tinh thần rất lớn với những cầu thủ trẻ. Sự tự tin cùng những bài học rút ra từ lần cọ xát này sẽ là hành trang để các cầu thủ trẻ có cơ hội tiến xa hơn trong tương lai.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn