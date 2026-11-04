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U23 Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều đấu U23 Thái Lan

Thứ Tư, 15:17, 04/11/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều đấu U23 Thái Lan tại giải đấu giao hữu quốc tế ở Gia Lai.

Theo danh sách mới được công bố, U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 với 26 cầu thủ được triệu tập. Lực lượng lần này có sự kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình.

u23 viet nam trieu tap 3 cau thu viet kieu dau u23 thai lan hinh anh 1
Williams Minh Hoàng sẽ thi đấu cho U23 Việt Nam trong tháng 11/2026. 

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt; cùng các cầu thủ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản. Đây là nhóm cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường thi đấu quốc tế ở cấp độ châu lục, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh chuyên môn.

Việc tiếp tục góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 tạo điều kiện để nhóm cầu thủ này phát huy những trải nghiệm đã có và tiếp tục cạnh tranh vị trí trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho các nhiệm vụ tiếp theo. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ khác cũng có cơ hội thể hiện năng lực, từng bước khẳng định vị trí trong đội hình.

u23 viet nam trieu tap 3 cau thu viet kieu dau u23 thai lan hinh anh 2
Ảnh: VFF.

Một điểm nhấn khác trong danh sách U23 Việt Nam là sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cùng ĐTQG. Đây là trải nghiệm đáng chú ý đối với những cầu thủ đang ở độ tuổi U23, tạo thêm điều kiện để họ tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển khi trở lại đội tuyển trẻ.

Sự hiện diện của các cầu thủ này cũng góp thêm lựa chọn về nhân sự cho ban huấn luyện, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam tiếp tục chú trọng mở rộng nguồn lực cầu thủ có khả năng đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Cơ hội cạnh tranh vị trí vẫn được quyết định thông qua quá trình tập luyện, thể hiện chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật của từng cầu thủ.

PV/VOV.VN
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