U23 Việt Nam vô địch giải U23 giao hữu quốc tế: Định hình bộ khung cho U23 châu Á

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Chức vô địch đáng nhớ

Trong thành phần U23 Việt Nam tham dự giải U23 giao hữu quốc tế 2026 diễn ra ở Gia Lai, có rất ít gương mặt 23 tuổi (sinh năm 2003). Chủ yếu thành phần cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu ở giải này là các gương mặt sinh năm 2005, 2006 với mục tiêu chính là rèn luyện, thử nghiệm và sàng lọc đội hình cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028 diễn ra trong năm 2027.

Ảnh: HT.

Phần lớn những cầu thủ của U23 Việt Nam tại giải đấu vừa kết thúc đã trải qua những hành trình không mấy ấn tượng với các kết quả không thật sự tích cực ở lứa U20 trước đó nên người hâm mộ vẫn có những sự hoài nghi nhất định về năng lực của họ.

Tuy vậy qua từng trận đấu tại giải U23 giao hữu quốc tế 2026, các cầu thủ U23 Việt Nam đã dần dần thể hiện được khả năng, chứng tỏ được năng lực để đạt được thành tích đáng khích lệ.

3 trận đấu là 3 bài học với những độ khó khác nhau, với những đối thủ khác nhau. U23 Việt Nam cũng trình diễn những bộ mặt đa dạng, hợp với từng hoàn cảnh để đạt được mục đích cuối cùng.

Nếu như trận gặp Thái Lan là lối chơi tấn công áp đảo, tận dụng đối thủ chưa có thể lực tốt nhất để giành chiến thắng thì trận gặp Singapore lại là minh chứng cho khả năng xuyên phá, vượt qua những đội bóng có khả năng phòng ngự lùi sâu.

Trận đấu cuối cùng gặp Qatar lại là một trải nghiệm khác với khả năng thi đấu phòng ngự phản công, chớp thời cơ tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tất cả đã được thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện gần như trọn vẹn.

Định hình bộ khung cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028

Như đã nói ở trên, giải U23 giao hữu quốc tế 2026 diễn ra ở Gia Lai là giải đấu mang tính thử nghiệm với mục đích chính là rèn luyện, thử nghiệm và sàng lọc đội hình cho SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028 diễn ra trong năm 2027. Mục tiêu này xem như đã hoàn thành khi từ giải đấu ở Pleiku đã giúp người hâm mộ và giới chuyên môn phần nào bắt đầu định hình bộ khung cho U23 Việt Nam ở phiên bản mới.

Trong khung gỗ, một Cao Văn Bình vốn dĩ đã trưởng thành sớm, tham dự các giải đấu U lớn nhỏ từ năm 2022 đến nay tiếp tục cho thấy phong độ ổn định. Vị trí thủ môn số một U23 Việt Nam ở các giải đấu tới sẽ khó vượt khỏi tầm tay của thủ thành sinh năm 2005.

Những cầu thủ như Cao Văn Bình hay Lê Nguyên Hoàng hứa hẹn sẽ tiếp tục là trụ cột của U23 Việt Nam. (Ảnh: HT).

Ở hàng hậu vệ, Lê Nguyên Hoàng cũng cho thấy sự chững chạc ở độ tuổi 21. Sau chấn thương, cầu thủ sinh năm 2005 đã chứng minh anh vẫn là một trung vệ tài năng đã từng tham dự các giải đấu lớn cùng U23 và U20 Việt Nam trước đây.

Hàng tiền vệ nổi lên gương mặt mà không nhiều người biết đến trước đây - Lê Văn Quang Duyệt. Khả năng tranh chấp cùng những tình huống nỗ lực kết nối với hàng công cùng những tình huống sút xa uy lực sẽ là điểm cộng lớn để cầu thủ thuộc biên chế Đà Nẵng tiếp tục góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam ở các giải đấu tới.

Trên hàng công, có nhiều cái tên để lại ấn tượng như Minh Tâm, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Trần Gia Bảo hay Lê Văn Thuận. Đó sẽ đều là những nhân tố quan trọng, có thể thay phiên nhau tỏa sáng khi U23 Việt Nam chinh chiến rất nhiều giải đấu lớn thời gian tới.

Tất nhiên, bóng đá trẻ có nhiều biến số và U23 Việt Nam vẫn còn đợt FIFA Days tháng 3/2027 để thử nghiệm trước khi chính thức thi đấu vòng loại U23 châu Á 2028 vào tháng 6/2027. Dù vậy, những nhân tố vừa tỏa sáng ở giải U23 giao hữu quốc tế 2026 nếu duy trì phong độ tốt vẫn sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam trong chặng đường kế tiếp.