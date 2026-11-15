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U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế, HLV Đinh Hồng Vinh nói gì?

Chủ Nhật, 05:15, 15/11/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế và HLV Đinh Hồng Vinh đã có những chia sẻ sau khi đạt được thành công cùng các học trò.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Sau khi cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 quốc tế Gia Lai 2026, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ niềm hạnh phúc, đồng thời dành tặng chức vô địch tới người hâm mộ.

HLV Đinh Hồng Vinh nói: "Tôi thật sự rất hạnh phúc với chức vô địch cùng U23 Việt Nam. Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho toàn thể người hâm mộ, trong đó có người hâm mộ phố Núi - những người đã đến sân và nhiệt tình cổ vũ cho đội tuyển. Với tôi, đây cũng là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực, hướng đến việc xây dựng đội U23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn trong tương lai. 

Tôi mong muốn các cầu thủ sau khi trở về CLB sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để được thi đấu thường xuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch để các cầu thủ có thêm cơ hội cọ xát tại những giải đấu quốc tế, được đối đầu với các đội bóng có trình độ cao, nhằm chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027". 

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HLV Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: HT). 

Đánh giá về chất lượng chuyên môn của lứa cầu thủ hiện tại, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự hài lòng, đặc biệt là tinh thần tự tin và khả năng triển khai lối chơi trước những đối thủ có chất lượng.

“Tôi hài lòng với lứa cầu thủ này. Như các bạn đã thấy, họ rất tự tin khi đối đầu với những đối thủ mạnh tại giải. Các cầu thủ dám chơi bóng, tự tin kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao. Tuy nhiên, đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng ứng phó khi phải đối đầu với những đối thủ có cường độ pressing cao”. 

Sau giải U23 quốc tế 2026, U23 Việt Nam sẽ còn đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2027 để thử nghiệm, rèn đội hình trước khi thi đấu một loạt giải đấu lớn sau đó. 

PV/VOV.VN
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