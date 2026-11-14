U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế sau trận hòa U23 Qatar
VOV.VN - U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế 2026 sau trận hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu diễn ra tối 14/11.
U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế 2026 sau trận hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu diễn ra tối 14/11. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 7 điểm sau 3 trận, hơn 2 điểm so với đại diện Tây Á.
Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi U23 Qatar thể hiện khả năng gây sức ép và tổ chức tấn công tốt.
Al Rawi bứt tốc bên cánh phải, loại bỏ hàng thủ U23 Việt Nam trước khi dứt điểm chéo góc, bóng chạm cột dọc bật vào người Faragalla lăn vào lưới. 1-0 cho U23 Qatar cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có những sự điều chỉnh nhân sự và sớm có bàn gỡ hòa. Phút 49, bóng được chuyền từ cánh phải vào trong, tạo nên pha bóng lộn xộn, Minh Tâm nhanh chân tung ra cú sút hết tầm, tung lưới Qatar.
Khoảng thời gian còn lại, U23 Việt Nam đã bảo vệ được tỷ số 1-1, qua đó chính thức lên ngôi vô địch giải U23 quốc tế 2026.