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U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế sau trận hòa U23 Qatar

Thứ Bảy, 20:57, 14/11/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế 2026 sau trận hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu diễn ra tối 14/11.

U23 Việt Nam vô địch giải U23 quốc tế 2026 sau trận hòa U23 Qatar 1-1 trong trận đấu diễn ra tối 14/11. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 7 điểm sau 3 trận, hơn 2 điểm so với đại diện Tây Á. 

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi U23 Qatar thể hiện khả năng gây sức ép và tổ chức tấn công tốt. 

Al Rawi bứt tốc bên cánh phải, loại bỏ hàng thủ U23 Việt Nam trước khi dứt điểm chéo góc, bóng chạm cột dọc bật vào người Faragalla lăn vào lưới. 1-0 cho U23 Qatar cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam có những sự điều chỉnh nhân sự và sớm có bàn gỡ hòa. Phút 49, bóng được chuyền từ cánh phải vào trong, tạo nên pha bóng lộn xộn, Minh Tâm nhanh chân tung ra cú sút hết tầm, tung lưới Qatar. 

Khoảng thời gian còn lại, U23 Việt Nam đã bảo vệ được tỷ số 1-1, qua đó chính thức lên ngôi vô địch giải U23 quốc tế 2026. 

09:59
Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

10:00
10:01

Theo lịch thi đấu U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Qatar ở lượt trận cuối vào lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku. Đây là trận đấu mà hai đội sẽ tranh chức vô địch.

u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 1
U23 Qatar chơi tốt dần lên sau từng trận. (Ảnh: FAT). 

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần không thua là sẽ lên ngôi vô địch ở giải U23 Quốc tế 2026.

Chia sẻ với truyền thông về cơ hội vô địch giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, ông chưa muốn đặt nặng kết quả. Thay vào đó, ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với U23 Qatar.

HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar. Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”.

Ở 2 trận đã qua, U23 Qatar hòa U23 Singapore 0-0 và thắng U23 Thái Lan 2-1. Nếu như ở trận đầu, các cầu thủ Tây Á phần nào đó chưa thích nghi được với độ cao ở Gia Lai và để Singapore cầm hòa 0-0 thì ở trận đấu thứ hai, đội bóng này đã thể hiện được trình độ và sự vượt trội trước Thái Lan để giành chiến thắng 2-1.

Với những cầu thủ có kỹ thuật tốt cộng với thể hình của các gương mặt gốc châu Phi, U23 Qatar hứa hẹn sẽ mang đến những thử thách cho U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Thực tế, lứa cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Qatar hiện tại không lạ gì nhau. 2 đội với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Gia Lai đã chạm trán nhau 2 trận ở loạt giao hữu tháng 10/2025. Khi đó, U23 Qatar đã thắng cả 2 trận nhưng với những tỷ số rất sít sao 1-0 và 3-2.

Điều đó cho thấy trình độ đôi bên không chênh lệch quá nhiều và cơ hội để U23 Việt Nam có điểm và bước lên ngôi vô địch là hoàn toàn khả thi.

17:32
17:33
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
18:14
18:50
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Những hình ảnh trước trận. (Nguồn: HT). 
19:01

1' Trận đấu bắt đầu !!! Qatar giao bóng trước. 

19:04

3' Các cầu thủ Qatar với nền tảng thể hình, thể chất rất tốt đang tỏ ra vượt trội trong những phút đầu. 

19:09

8' U23 Việt Nam vẫn chưa có tình huống nào triển khai bóng được một cách mạch lạc trước sức ép đến từ đội khách. 

19:14

12' U23 Việt Nam đang có thế trận tốt hơn những phút đầu. Tuy nhiên, những pha bóng quyết định vẫn chưa có độ chuẩn xác trước khả năng gây áp lực rất tốt của U23 Qatar. 

19:19

18' Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt. Đôi bên sẵn sàng có những pha phạm lỗi ở khu vực giữa sân. 

19:22

19' VÀO !! Al Rawi bứt tốc bên cánh phải, loại bỏ hàng thủ U23 Việt Nam trước khi dứt điểm chéo góc, bóng chạm cột dọc bật vào người Faragalla lăn vào lưới. 1-0 cho U23 Qatar. 

19:23
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 18
Ảnh: HT.
19:28

27' Bảo Long nỗ lực bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt vào trong, tuy nhiên không gây ra được khó khăn với hàng thủ Qatar. 

19:31

30' Văn Thuận thực hiện phạt góc, bóng bị hậu vệ Qatar phá ra, Đức Phú chờ sẵn để tung ra cú sút xa, bóng đi vọt xà ngang khung thành đội khách. 

19:36

35' U23 Việt Nam đang nỗ lực hoán đổi vị trí, vừa nhằm kéo giãn hàng thủ Qatar, vừa hướng đến mục tiêu khiến đội bạn bất ngờ nhưng chưa đạt được hiệu quả. 

19:38
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 19
Ảnh: HT. 
19:43

42' Qatar áp sát, gây áp lực ngay bên phần sân U23 Việt Nam khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh gặp rất nhiều khó khăn. 

19:46

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

19:49

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho Qatar. 

19:50
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 20
Ảnh: HT. 
20:04

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

20:07

48' VÀO OOO!!!! Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa sau những thay đổi nhân sự. Bóng được chuyền từ cánh phải vào trong, tạo nên pha bóng lộn xộn, Minh Tâm nhanh chân tung ra cú sút hết tầm, tung lưới Qatar. 

20:11
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 21
Minh Tâm gỡ hòa cho U23 Việt Nam. (Ảnh: HT). 
20:13
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 23
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 24
Ảnh: HT. 
20:14

55' Sau bàn thắng của Minh Tâm, U23 Việt Nam đang thi đấu rất tự tin. Trong khi đó, U23 Qatar không còn duy trì được ưu thế như hiệp 1. 

20:22

63' Tốc độ trận đấu khá chậm. U23 Việt Nam đang có kết quả vừa đủ để vô địch nên không quá vội vàng tấn công. Trong khi đó, U23 Qatar muốn tấn công nhưng cũng không thể làm tốt. 

20:27

68' Quả tạt từ cánh phải của U23 Việt Nam khiến hậu vệ Qatar lúng túng, Minh Hoàng áp sát nhưng không thể dứt điểm và cuối cùng thủ môn đội bạn đã cản phá thành công. 

20:29
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Ảnh: HT. 
20:32

71' Williams Minh Hoàng nỗ lực vượt qua 2 cầu thủ Qatar nhưng bị phạm lỗi. Các cầu thủ và bác sĩ của U23 Việt Nam ra dấu thay người nhưng cầu thủ Việt kiều vẫn quyết tâm xin thi đấu tiếp. 

20:34

75' Minh Hoàng đã không thể thi đấu tiếp và rời sân nhường chỗ cho Quốc Toản. 

20:40

81' Trận đấu đang trôi về những phút cuối, nếu duy trì được kết quả này, U23 Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch. 

20:40
u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 26
Ảnh: HT. 
20:46

88' Tỷ số vẫn đang là 1-1, chức vô địch đã ở rất gần với U23 Việt Nam. 

20:50

Trận đấu có 6 phút bù giờ !!!!

20:56

Hết giờ !!! U23 Việt Nam hòa U23 Qatar 1-1 và lên ngôi vô địch giải U23 quốc tế. 

u23 viet nam vo dich giai u23 quoc te sau tran hoa u23 qatar hinh anh 27
Trần Tiến/VOV.VN
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