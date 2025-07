V-League 2025/2026 xuất hiện vòng đấu "đặc biệt"

Theo kế hoạch, V-League 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 15/8/2025. Ngay ở vòng đấu đầu tiên, nhà đương kim vô địch Nam Định sẽ đối đầu với Hải Phòng. HAGL tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà. Hà Tĩnh gặp Ninh Bình, Thanh Hóa đối đầu Đà Nẵng, CLB Công an TP.HCM so tài Hà Nội FC, Quảng Nam chạm trán SLNA và CAHN đọ sức Thể Công Viettel.

CLB Nam Định sẽ chạm trán Hải Phòng ở vòng 1 V-League 2025/2026. (Ảnh: Dương Thuật)

Đáng chú ý, theo lịch thi đấu do Ban tổ chức công bố, vòng 4 V-League 2025/2026 hứa hẹn sẽ là một vòng đấu đầy đặc biệt, khi người hâm mộ được chứng kiến tới 4 trận derby hấp dẫn diễn ra cùng lượt.

Theo đó, vòng 4 V-League 2025/2026 sẽ có 4 trận derby gồm: Hà Nội FC vs Thể Công Viettel (derby Thủ đô), CLB Ninh Bình vs CLB Nam Định (derby Ninh Bình), CLB Quảng Nam vs CLB Đà Nẵng (derby Đà Nẵng) và CLB TP.HCM vs CLB Công an TP.HCM (derby TP.HCM).

Sau khi sáp nhập tỉnh, thành phố, V-League không chỉ có thêm các trận derby hấp dẫn mà còn tạo cơ hội cho các đội bóng phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự cạnh tranh và nâng cao chất lượng của giải đấu. Những cặp derby mới như CLB Ninh Bình vs CLB Nam Định, CLB Quảng Nam vs CLB Đà Nẵng và CLB TP.HCM vs CLB Công an TP.HCM sẽ là những trận cầu đáng chờ đợi ở mùa giải 2025/2026.