V-League 2026/27 thay đổi lớn, ĐT Việt Nam khó có cơ hội chạm trán Nhật Bản

Lịch thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2026/27 đang đứng trước những điều chỉnh đáng chú ý, đặc biệt ở giai đoạn lượt về. Theo thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), nhiều vòng đấu dự kiến được tổ chức sớm hơn so với kế hoạch ban đầu, kéo theo khả năng thay đổi lịch tập trung của ĐT Việt Nam.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 dự kiến thay đổi lớn

Tâm điểm của đợt điều chỉnh nằm ở vòng 14 V-League 2026/27, vốn được lên lịch thi đấu trong tháng 2/2027. Tuy nhiên, VPF dự kiến đưa vòng đấu này lên đầu tháng 1/2027, với trận mở màn giữa SLNA và Hà Tĩnh diễn ra ngày 8/1/2027, trước khi các trận còn lại được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/1/2027.

Trận đấu giữa SLNA và Hà Tĩnh thuộc vòng 14 V-League 2026/27 dự kiến được tổ chức vào ngày 8/1/2027 (Ảnh: Hoài Thương)

Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27 cũng có sự thay đổi tương tự khi vòng 14 được đẩy lên thi đấu từ ngày 8 đến 10/1/2027, thay vì tháng 2 như kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27 dự kiến diễn ra vào các ngày 2/1, 3/1 và 19/1/2027, sớm hơn so với lịch dự kiến trong tháng 2/2027.

Trước đó, VPF bố trí quãng nghỉ kéo dài từ giữa tháng 12/2026 đến đầu tháng 2/2027 nhằm phục vụ ba nhiệm vụ quan trọng: ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị Asian Cup, tham dự vòng chung kết tại Saudi Arabia và nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được tính toán lại sau khi Asian Cup 2027 thay đổi thời gian tổ chức.

Cụ thể, giải đấu cấp châu lục được chuyển từ lịch cũ ngày 7/1-5/2/2027 sang thời gian mới từ 23/12/2027 đến 21/1/2028. Điều đó đồng nghĩa một trong những lý do quan trọng khiến VPF bố trí quãng nghỉ dài trong giai đoạn đầu năm 2027 không còn hiện hữu, mở ra khả năng điều chỉnh lịch thi đấu quốc nội.

Đáng chú ý, những thay đổi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch hoạt động của ĐT Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Theo dự kiến ban đầu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có hai trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30/12 và Qatar vào ngày 5/1.

Kế hoạch của ĐT Việt Nam trong cuối năm 2026, đầu năm 2027 có thể bị xáo trộn (Ảnh: Hoài Thương)

Nếu các vòng đấu quốc nội được tổ chức theo lịch mới, khả năng ĐT Việt Nam hội quân với lực lượng đầy đủ để chuẩn bị cho hai trận giao hữu nói trên sẽ trở nên khó khăn. Đặc biệt, cuộc đối đầu với Nhật Bản ngày 30/12 có nguy cơ bị ảnh hưởng khi các CLB cần bảo đảm lực lượng cho lịch thi đấu trong nước.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn