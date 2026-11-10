V-League cứ mải đếm tiền, HLV Văn Sỹ Sơn lặng lẽ đếm điểm cùng SLNA

Trong cuộc đua khốc liệt ở V-League, tiền bạc, những bản hợp đồng đắt giá và dàn ngôi sao thường được xem là thước đo sức mạnh của một đội bóng. Nhưng giữa cuộc chạy đua ấy, SLNA đang chọn một cách khác: không phô trương tiềm lực, không cần những cái tên đình đám, nhưng vẫn đều đặn tích lũy điểm số dưới bàn tay của HLV Văn Sỹ Sơn.

7 trận bất bại, 13 điểm và vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League 2026/27 là thành quả đáng chú ý của đội bóng xứ Nghệ. Đáng nói hơn, SLNA đang làm được điều đó với lực lượng có nhiều cầu thủ trẻ, chiều sâu đội hình chưa thực sự lý tưởng và không sở hữu tiềm lực tài chính thuộc nhóm đầu giải đấu.

SLNA đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Theo định giá của chuyên trang thống kê Transfermarkt, SLNA hiện chỉ đứng thứ 10 trong số 14 đội bóng tại V-League 2026/27, với tổng giá trị đội hình 2,23 triệu Euro. Con số này chưa bằng một nửa giá trị đội hình Nam Định (5,73 triệu Euro) và chỉ bằng khoảng 1/3 so với CAHN (6,45 triệu Euro), đội bóng đang sở hữu đội hình có giá trị cao nhất giải đấu. Sự chênh lệch ấy càng làm nổi bật thành tích của SLNA, khi thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vẫn đang bám sát nhóm dẫn đầu dù không có trong tay nguồn lực tương đương.

Trong khi nhiều CLB phải tính toán những khoản đầu tư lớn để theo đuổi tham vọng, HLV Văn Sỹ Sơn lại đang chứng minh rằng bóng đá không chỉ được quyết định bằng độ dày của ví tiền.

Khi những viên ngọc thô có giá trị bất ngờ

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng, SLNA khó có thể đặt lên bàn cân với những đội bóng giàu tham vọng như CLB CAHN, Ninh Bình, Nam Định… Đội bóng xứ Nghệ không sở hữu một đội hình quy tụ hàng loạt tuyển thủ quốc gia, cũng chẳng có quá nhiều ngoại binh đủ sức tạo ra sự khác biệt bằng đẳng cấp cá nhân. Thứ SLNA có là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ môi trường đào tạo địa phương, một số gương mặt ít được chú ý và một nhà cầm quân hiểu rõ mình có gì trong tay.

Chính trong hoàn cảnh ấy, dấu ấn của HLV Văn Sỹ Sơn càng trở nên rõ nét. Ông không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách yêu cầu lãnh đạo mang về một ngôi sao mới, cũng không có quá nhiều phương án dự phòng chất lượng ở mỗi vị trí. Thay vào đó, nhà cầm quân 54 tuổi phải tìm cách khai thác tối đa năng lực của những cầu thủ hiện có, đồng thời tạo ra một tập thể đủ gắn kết để bù đắp những hạn chế về nhân sự.

HLV Văn Sỹ Sơn giúp đội bóng xứ Nghệ đang duy trì thành tích bất bại ở V-League 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

7 vòng đấu bất bại là kết quả của quá trình tổ chức đội bóng, phân bổ nhân sự và duy trì tinh thần thi đấu hưng phấn trong những hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trận hòa 2-2 trước Hải Phòng tại Lạch Tray ngày 7/11 là một ví dụ. SLNA thiếu Bruno, Hồ Khắc Ngọc và Lê Văn Quý, trong khi Trần Đức Vinh chưa có thể trạng tốt nhất để đá chính, nhưng những phương án thay thế vẫn tạo ra được đóng góp đáng kể.

Nguyễn Quang Vinh, Lê Đình Long Vũ, Karim Trần Phi Long hay những cầu thủ trẻ khác không chỉ xuất hiện để lấp chỗ trống. Họ được trao vai trò cụ thể trong hệ thống và có cơ hội thể hiện năng lực bằng những tình huống xử lý thực tế. Đặc biệt, quyết định đưa Trần Đức Vinh vào sân trong hiệp 2 đã phát huy hiệu quả khi tiền vệ Việt kiều kiến tạo cho Luizao nâng tỷ số lên 2-1.

Đó là chi tiết cho thấy khả năng đọc trận đấu và sử dụng nhân sự của HLV Văn Sỹ Sơn. Ông không nhất thiết phải tung cầu thủ được chú ý nhất vào sân ngay từ đầu để chứng minh niềm tin dành cho người đó. Đôi khi, đặt một cầu thủ vào đúng thời điểm, đúng trạng thái trận đấu mới là cách sử dụng hiệu quả nhất.

Câu chuyện của Đức Vinh cũng mở ra một góc nhìn đáng chú ý về phương pháp quản trị cầu thủ của HLV Văn Sỹ Sơn. Khi một tài năng trẻ đang nhận được nhiều lời khen ngợi, việc không vội vàng trao cho anh mọi đặc quyền có thể là cách nhà cầm quân muốn duy trì sự tập trung và tính kỷ luật. Tuy nhiên, cần nhìn nhận đây là một cách lý giải về mặt chuyên môn, chưa thể khẳng định đó chính là chủ đích duy nhất của HLV Văn Sỹ Sơn khi xếp Đức Vinh trên ghế dự bị.

Ảnh: Như Đạt

Điều có thể quan sát rõ hơn nằm ở nguyên tắc xây dựng tập thể mà chiến lược gia này theo đuổi. Ở SLNA, phong độ cá nhân không đồng nghĩa với một suất đá chính mặc định, còn tài năng cũng không thể đứng ngoài những yêu cầu chung về chiến thuật và kỷ luật. Một cầu thủ có thể được truyền thông tung hô, nhưng khi bước vào sân, điều quan trọng vẫn là anh đóng góp được gì cho đội bóng.

Đây cũng là điểm khiến cách dùng người của Văn Sỹ Sơn trở nên đáng chú ý. Ông từng nổi tiếng với sự nghiêm khắc trong thời gian dẫn dắt Quảng Nam, đặc biệt qua câu chuyện với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Những lời phê bình và biện pháp kỷ luật khi ấy từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cho thấy ông không ngần ngại đặt yêu cầu về thái độ và sự tập trung lên trên sự chiều chuộng cá nhân.

Với Karim Trần Phi Long, nhà cầm quân xứ Nghệ cũng từng nhắc nhở về lối chơi có phần rườm rà, thiên về biểu diễn và thiếu tính hiệu quả. Đó là những điều chỉnh tưởng như nhỏ, nhưng lại quan trọng với một cầu thủ trẻ đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Văn Sỹ Sơn có thể không phải mẫu HLV luôn chọn cách ứng xử mềm mỏng. Cá tính mạnh, những phản ứng quyết liệt bên đường biên và cách ông thúc giục học trò đôi khi khiến hình ảnh nhà cầm quân này trở nên gai góc. Nhưng trong một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, sự nghiêm khắc nếu được đặt đúng chỗ có thể trở thành một công cụ quản trị cần thiết.

Điều quan trọng là SLNA đang có những cầu thủ được trao cơ hội và có khả năng đóng góp. Khi thiếu người, họ vẫn có phương án thay thế; khi cần điều chỉnh, những cầu thủ dự bị vẫn có thể tạo ra khác biệt. Không phải đội bóng nào sở hữu ngân sách lớn cũng xây dựng được một hệ thống vận hành như vậy.

Kết quả V-League hôm nay 7/11: SLNA duy trì thành tích bất bại VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 7/11, SLNA tiếp tục là đội bóng duy nhất còn giữ thành tích bất bại ở mùa giải năm nay sau trận hòa 2-2 với Hải Phòng FC.

HLV Văn Sỹ Sơn và nghệ thuật biến cái thiếu thành lợi thế

Sau trận hòa 2-2 trước Hải Phòng ở vòng 7, HLV Văn Sỹ Sơn thẳng thắn thừa nhận SLNA vẫn cần thời gian để tìm kiếm sự cân bằng. Ông chỉ ra những hạn chế trong chuyển đổi trạng thái và khả năng thoát pressing, đồng thời cho rằng việc thay đổi nhiều vị trí cũng ảnh hưởng đến sự kết nối của đội hình. Đó là những vấn đề thực tế, không thể được che lấp chỉ bằng chuỗi trận bất bại.

Thậm chí, trận hòa tại Lạch Tray còn cho thấy SLNA vẫn thiếu sự lạnh lùng để kết liễu đối thủ. Đội bóng xứ Nghệ từng dẫn 2-1, được chơi hơn người nhưng không thể bảo toàn lợi thế. Một tập thể có tham vọng lớn hơn cần biết cách kiểm soát trận đấu trong những thời điểm như vậy, thay vì để đối thủ tiếp tục nuôi hy vọng.

SLNA hòa 2-2 Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

Tuy nhiên, nhìn vào những hạn chế ấy để phủ nhận thành quả của HLV Văn Sỹ Sơn lại là cách đánh giá thiếu công bằng. Không thể đòi hỏi một đội bóng có lực lượng và nguồn lực khiêm tốn phải vận hành hoàn hảo như những đội bóng sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Nếu các đội bóng lớn có thể dùng tiền để gia tăng lựa chọn, SLNA phải tìm cách tạo ra giá trị từ chính những con người đang có.

Đó là sự khác biệt đáng kể giữa việc xây dựng một đội bóng bằng những bản hợp đồng và xây dựng một đội bóng bằng năng lực tổ chức. Tiền bạc có thể giúp một CLB sở hữu cầu thủ giỏi hơn trên lý thuyết, nhưng không tự động tạo ra sự gắn kết, kỷ luật hay tinh thần chiến đấu. Nếu cứ mua thêm ngôi sao là có thể giải quyết mọi vấn đề, bóng đá hẳn đã đơn giản hơn rất nhiều.

Sau 7 trận bất bại, SLNA có 13 điểm, đứng thứ 3, chỉ kém CAHN đứng đầu bảng 1 điểm và đội xếp thứ 2 là Nam Định 3 điểm. Khoảng cách ấy chưa đủ để biến đội bóng xứ Nghệ thành ứng viên vô địch, nhưng đủ để thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn bước vào những vòng đấu tiếp theo với vị thế của một đối thủ mà bất kỳ CLB nào cũng phải tính toán.

Dĩ nhiên, mùa giải vẫn còn rất dài. Những cầu thủ trẻ có thể sa sút khi áp lực tăng lên, các trụ cột có thể gặp chấn thương, còn lịch thi đấu dày đặc sẽ đặt ra bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình. Khi những đối thủ cạnh tranh bắt đầu tăng tốc, khả năng duy trì sự ổn định mới là yếu tố quyết định SLNA có thể đứng ở đâu khi mùa giải khép lại.

Ảnh: Như Đạt

Dẫu vậy, nếu xét riêng những gì HLV Văn Sỹ Sơn đang làm được cùng SLNA, chiến lược gia này hoàn toàn xứng đáng nằm trong nhóm những nhà cầm quân gây ấn tượng nhất V-League 2026/27. Thành tích bất bại, cách sử dụng cầu thủ trẻ và khả năng duy trì sức cạnh tranh với nguồn lực hạn chế là những cơ sở cụ thể để ghi nhận năng lực của ông.

Sau trận hòa Hải Phòng, HLV Văn Sỹ Sơn cũng nói rằng 1 điểm trên sân khách là kết quả khiến ông hạnh phúc. Phát biểu ấy có thể khiến những người chỉ nhìn vào việc SLNA từng dẫn bàn và chơi hơn người cảm thấy ông quá dễ hài lòng. Nhưng với một đội bóng biết rõ giới hạn của mình và không ảo tưởng về sức mạnh có lẽ cũng là một phần của sự tỉnh táo.

Xét cho cùng, SLNA chưa phải thế lực đủ sức áp đặt cuộc đua vô địch, còn HLV Văn Sỹ Sơn cũng chưa cần được trao những danh xưng quá lớn. Nhưng ở thời điểm nhiều đội bóng vẫn mải mê tính toán giá trị đội hình và những khoản đầu tư, ông đang âm thầm biến những cầu thủ trẻ thành một tập thể có sức cạnh tranh.