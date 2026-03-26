V-League mùa giải mới không còn quãng nghỉ gần 3 tháng

Thứ Năm, 22:03, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - V-League mùa giải mới 2026/2027 không còn quãng nghỉ gần 3 tháng như mùa giải 2025/2026.

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia (BĐCN QG) mùa giải 2026/2027. 

v-league mua giai moi khong con quang nghi gan 3 thang hinh anh 1
Ảnh: VPF. 

Theo đó, một số quyết định quan trọng về khung thời gian tổ chức V-League, Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia đã được đưa ra. Trận Siêu Cúp Quốc gia dự kiến tổ chức ngày 30/8/2026, V-League dự kiến khởi tranh từ 04/9/2026 và kết thúc vào 22/5/2027, giải hạng Nhất Quốc gia dự kiến từ 11/9/2026 đến 16/5/2027 trong khi Cúp Quốc gia dự kiến từ 06/11/2026 đến 30/5/2027.

Điểm nhấn nổi bật dự kiến sẽ được áp dụng từ mùa giải 2026/2027 là từ vòng bán kết Cúp Quốc gia, các đội bóng sẽ thi đấu với thể thức 2 lượt đi – về (sân nhà – sân đối phương) thay vì đấu loại trực tiếp 1 trận thua như hiện tại. Điều này hứa hẹn tăng tính hấp dẫn về mặt chuyên môn và thu hút khán giả theo dõi hơn.

Lịch thi đấu cấp CLB mùa tới được thiết kế với sự tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo quỹ thời gian cho các Đội tuyển Quốc gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đáng chú ý, mùa giải mới sẽ  không còn quãng nghỉ gần 3 tháng như mùa giải 2025/2026. Quãng nghỉ dài nhất sẽ kéo dài chỉ khoảng 2 tháng từ giữa tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 để ĐT Việt Nam tập trung cho Asian Cup 2027 và nghỉ Tết Nguyên đán. 

PV/VOV.VN
Được gọi lên ĐT Malaysia, ngoại binh V-League chuẩn bị chạm trán ĐT Việt Nam
CAHN rộng cửa trên đường đua vô địch V-League

VOV.VN - Cuộc đua vô địch V-League được đánh giá sẽ là của riêng CAHN nếu Quang Hải cùng các đồng đội không tự vấp ngã trong phần còn lại của mùa giải.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chiếm ưu thế

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở trận đá bù.

