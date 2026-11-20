V-League 2026/2027 điều chỉnh lịch thi đấu

Lịch thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2026/2027 có những điều chỉnh đáng chú ý, đặc biệt ở giai đoạn lượt về. Theo thông tin mới nhất từ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), nhiều vòng đấu dự kiến được tổ chức sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Ảnh: VPF.

Tâm điểm của đợt điều chỉnh nằm ở vòng 14 V-League 2026/27, vốn được lên lịch thi đấu trong tháng 2/2027. Tuy nhiên, VPF dự kiến đưa vòng đấu này lên đầu tháng 1/2027, với trận mở màn giữa SLNA và Hà Tĩnh diễn ra ngày 8/1/2027, trước khi các trận còn lại được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/1/2027.

Trước đó, VPF bố trí quãng nghỉ kéo dài từ giữa tháng 12/2026 đến đầu tháng 2/2027 nhằm phục vụ ba nhiệm vụ quan trọng: ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị Asian Cup, tham dự vòng chung kết tại Saudi Arabia và nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, kế hoạch này cần được tính toán lại sau khi Asian Cup 2027 thay đổi thời gian tổ chức.

Cụ thể, giải đấu cấp châu lục được chuyển từ lịch cũ ngày 7/1-5/2/2027 sang thời gian mới từ 23/12/2027 đến 21/1/2028. Điều đó đồng nghĩa một trong những lý do quan trọng khiến VPF bố trí quãng nghỉ dài trong giai đoạn đầu năm 2027 không còn hiện hữu, mở ra khả năng điều chỉnh lịch thi đấu quốc nội.

Nếu không có gì thay đổi, V-League sẽ diễn ra liên tục 9 vòng đấu từ hôm nay 20/11/2026 đến 29/1/2027 trước khi các đội nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Đây sẽ là quãng thời gian giải đấu diễn ra liên tục dài nhất khi trước đó, giải chỉ diễn ra được 7 vòng trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11/2026.

Lịch thi đấu dày đặc như châu Âu, nhiều biến số sẽ xuất hiện

Theo tính toán, con số 9 vòng đấu của V-League 2026/2027 từ 20/11/2026 đến 29/1/2027 cũng tương đương với số vòng đấu của các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như La Liga, Bundesliga, nhiều hơn Ligue 1 và chỉ kém Ngoại hạng Anh.

Điều đó sẽ khiến các đội bóng phải có sự chuẩn bị, tính toán kỹ càng về lực lượng khi nền tảng thể lực của các cầu thủ V-League vốn đã không thể so sánh với những đồng nghiệp ở châu Âu.

Ảnh: VPF.

Việc giải đấu diễn ra 9 vòng liên tục không nghỉ (từ vòng 8 đến vòng 16) hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự xáo trộn trong những cuộc đua cụ thể khi đây chính là giai đoạn tăng tốc, tích lũy điểm số của các đội bóng trong mỗi mùa giải khi giải VĐQG Việt Nam vốn chỉ kéo dài 26 vòng.

V-League luôn luôn có những sự ganh đua quyết liệt qua từng vòng đấu và quãng thời gian 9 vòng sắp tới thực sự quá dài để các đội bóng có thể đoán trước những biến số có thể xảy ra.

Do đó, khi lịch thi đấu giải thay đổi, đội bóng nào có được sự thích nghi tốt hơn, chuẩn bị kỹ càng hơn sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng trong cuộc đua dài hạn.

SLNA liệu sẽ duy trì được chuỗi thành tích bất bại hiện tại đến bao lâu, Nam Định sẽ giữ vững ngôi đầu bảng đến khi nào và CLB CAHN sẽ chinh chiến ra sao ở V-League cũng như nhiều giải đấu với lực lượng rất mỏng. Câu trả lời sẽ dần được hé lộ trong giai đoạn khắc nghiệt nhất mùa giải, kéo dài hơn 2 tháng bắt đầu từ ngày hôm nay 20/11.

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