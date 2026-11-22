Cự ly full marathon 42km của Giải marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2026 xuất phát từ 4h sáng 22/11, sau đó là các cự ly half marathon 21km, 10km và 5km trong tiết trời mát mẻ cuối thu. Trên cung đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, khung cảnh biển trời như đang đồng hành với các vận động viên. Cung đường này từng được tạp chí Runner's World của Anh giới thiệu trong top 50 đường chạy đẹp nhất.

Các vận động viên lần lượt xuất phát các cự ly từ 4h sáng, trong tiết trời mát mẻ ven vịnh Hạ Long

Chị Liubov Morales, vận động viên người Ukraine tham gia cự ly 21km, tìm đến Hạ Long sau khi đọc thông tin về giải chạy trên Internet: "Tôi nghe nói đây là một trong những cung đường đẹp nhất, bằng phẳng nên cũng thoải mái cho cả những người không chạy địa hình mà chỉ chạy đường thường. Vì thế tôi thấy rất thú vị, bởi cảnh quan ở đây thực sự rất đẹp. Tôi đến để chạy half marathon, nhưng tôi sẽ ở lại thêm nhiều ngày nữa để đi du lịch".

Với chị Nguyễn Thị Hương Duyên, vận động viên đến từ Hà Nội, sức hút của giải chạy nằm ở cả cách tổ chức lẫn cung đường ven biển: "Tôi đã biết đến giải này từ năm ngoái rồi và thấy giải được tổ chức rất quy mô, hoành tráng, cho nên đã tham gia với một tinh thần rất hứng khởi. Thời gian tổ chức tôi cảm thấy rất phù hợp, thời tiết giữa mùa đông và mùa thu. Đường chạy thiết kế ven biển rất đẹp nên ai cũng rất hào hứng".

Cung đường chạy bằng phẳng tạo điều kiện cho các vận động viên

Lần thứ 11 được tổ chức, giải chạy năm nay thu hút 18.000 vận động viên đăng ký, trong đó có 4.000 vận động viên quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, riêng vận động viên châu Âu tăng gấp đôi so với năm 2025. Đây cũng là giải chạy đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam đạt Nhãn Thế giới của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics Label Road Race).

Việc duy trì danh hiệu này năm thứ 2 liên tiếp khẳng định cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để giải tiếp tục nâng tầm vị thế, cạnh tranh với các giải marathon danh tiếng trong khu vực.

Một số vận động viên tận hưởng khung cảnh ven vịnh Hạ Long

Gắn kết hoạt động thể thao với du lịch, di sản

Theo PGS.TS Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đức Hương Anh, đơn vị sở hữu và tổ chức giải, việc đưa 18.000 vận động viên về Hạ Long vào cuối tháng 11 bám sát theo định hướng phát triển du lịch bốn mùa mà Quảng Ninh đặt ra. Nhưng theo ông, điều làm nên chiều sâu của một giải chạy là sự gắn kết với văn hóa, di sản của địa phương.

"Các vận động viên đến với Quảng Ninh không phải chỉ để chạy mà họ được chiêm nghiệm, được đắm chìm vào tình cảm, sự yêu mến của người Quảng Ninh. Họ sẽ mang về sự nồng ấm ấy để sang năm họ trở lại, thêm những người khác nữa. Chúng tôi mong muốn thể thao gắn với văn hóa, di sản của vùng đất. Nếu thể thao gắn với văn hóa, gắn với cuộc sống của một vùng đất thì sức hấp dẫn của nó còn tăng lên gấp nhiều lần", ông Trí nhấn mạnh.

Các vận động viên từ nhiều quốc gia hào hứng khoe thành tích

Giải marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2026 cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại thành phố Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thuỳ Yên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh cho biết: "Hoạt động marathon di sản cũng nằm trong chuỗi hoạt động của kế hoạch kích cầu du lịch mùa thu đông 2026. Chúng tôi cũng đánh giá đây là sản phẩm du lịch thể thao độc đáo của thành phố Quảng Ninh. Ngoài các vận động viên thì có những người thân, những người đến cổ vũ, như vậy số lượng có thể cao hơn con số 18.000 vận động viên".

Mùa giải 2026 đánh dấu số lượng lớn vận động viên Việt Nam lập kỷ lục cá nhân. Kết quả chung cuộc, ở cự ly 42km, nhà vô địch nam là VĐV Juma Henry Ndiwa với thành tích 2:11:46, nhà vô địch nữ là VĐV Maiyo Naomi Jepkogei với thành tích 2:35:14. Cự ly 21km, nhà vô địch nam là VĐV Kebede Nano Guta với thành tích 1:07:30, nhà vô địch nữ là VĐV Artjoy Torregosa với thành tích 1:17:54. VĐV Trịnh Quốc Lượng vô địch 10km nam với thành tích 34:09. VĐV Trần Thị Duyên vô địch 10km nữ với thành tích 39:34.

Ban tổ chức trao nhiều giải thưởng, trong đó vô địch cự ly 42km nhận mức thưởng 100 triệu đồng

Ban Tổ chức trao nhiều giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao các cự ly cùng các giải chuyên đề. Sự kiện góp phần khẳng định vị trí của giải trong các hoạt động trọng điểm của thành phố và trong định hướng phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại Quảng Ninh, tạo thêm cơ hội để du khách trải nghiệm cảnh quan, ẩm thực và dịch vụ địa phương, đồng thời lan tỏa hình ảnh Hạ Long - Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế.