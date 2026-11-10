VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic 2028 cho Thể thao Việt Nam

Tin vui đã đến với Thể thao Việt Nam từ giải bắn súng vô địch thế giới 2026 đang diễn ra tại Qatar. Theo đó, VĐV Trịnh Thu Vinh đã giành HCB cá nhân nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ và qua đó có được tấm vé quý giá đến với Olympic 2028.

Bảng thành tích giúp Thu Vinh giành HCB. (Ảnh: ISSF).

Thu Vinh kết thúc phần thi chung kết với thành tích 43 điểm, chỉ kém VĐV giành HCV của Hàn Quốc đúng 1 điểm. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên và là thành tích tốt nhất của bắn súng Việt Nam tại giải vô địch thế giới.

Theo quy định, 3 VĐV giành thành tích cao nhất ở mỗi nội dung tại giải bắn súng vô địch thế giới 2026 sẽ có vé dự Olympic 2028. Do đó, Thu Vinh đã trở thành VĐV đầu tiên của Thể thao Việt Nam giành suất đến Mỹ sau đây 2 năm.

Trước đó, Trịnh Thu Vinh xếp hạng 7 vòng loại và cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung HCĐ đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ.

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 được Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF công nhận thành tích để trao suất Olympic 2028. Có 12 nội dung thuộc chương trình Olympic 2028 tổ chức thi đấu. Ban tổ chức sẽ trao suất chính thức cho 3 kết quả tốt nhất tại mỗi nội dung.