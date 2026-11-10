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VFF thúc đẩy ứng dụng khoa học dinh dưỡng vào công tác huấn luyện bóng đá

Thứ Ba, 11:01, 10/11/2026
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VOV.VN - Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VFF tổ chức buổi tập huấn dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi cho đội ngũ chuyên môn bóng đá.

Ngày 10/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng Herbalife Việt Nam đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” tại trụ sở VFF. Chương trình có sự tham dự của khoảng 100 học viên là huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý bóng đá.

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VFF cùng Herbalife Việt Nam tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá”.

Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa Herbalife và VFF bắt đầu từ năm 2021, với mục tiêu hỗ trợ các cầu thủ bóng đá Việt Nam duy trì và nâng cao thể lực, sức bền thông qua cung cấp sản phẩm dinh dưỡng và chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng và vận động.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF phát biểu khai mạc chương trình. Xuyên suốt buổi tập huấn, các diễn giả tập trung phân tích cách dinh dưỡng thể thao, hồi phục và phục hồi phối hợp với nhau để hỗ trợ sức khỏe, quá trình chuẩn bị và sự phát triển lâu dài của cầu thủ.

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Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF phát biểu tại buổi tập huấn.

Buổi tập huấn khép lại với phần hỏi đáp và thông điệp đúc kết từ lãnh đạo VFF. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam LĐBĐVN nhấn mạnh: “Giáo dục dinh dưỡng là một phần quan trọng trong công tác phát triển cầu thủ. Buổi tập huấn giúp đội ngũ huấn luyện viên và cán bộ chuyên môn của Liên đoàn cập nhật những kiến thức thực tiễn về dinh dưỡng, hồi phục và phục hồi, có thể áp dụng vào công tác huấn luyện hằng ngày. Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành lâu dài của Herbalife, không chỉ qua việc hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia mà còn qua những chương trình chia sẻ kiến thức chuyên môn như thế này.”

Herbalife là đối tác của VFF từ năm 2021. Suốt 5 năm hợp tác, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia trong quá trình tập luyện và thi đấu, Herbalife luôn phối hợp chặt chẽ với LĐBĐVN tổ chức các khóa tập huấn về dinh dưỡng thể thao và thể chất, tiêu biểu như buổi đào tạo dinh dưỡng thể thao dành cho đại diện 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam năm 2024.

Gần đây, vào tháng 3/2026, Herbalife tiếp tục đồng hành cùng ĐTQG và ĐT U23 Nam trong đợt tập huấn chung chuẩn bị cho mùa giải mới. đồng thời là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Trước đó, ngày 9/11/2026, Herbalife cũng đã phối hợp cùng VOC tổ chức buổi tập huấn “Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh”.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

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PV/VOV.VN
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