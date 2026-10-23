VFF triển khai chương trình đặc biệt do UEFA và AFC hỗ trợ

Tham dự lễ khai mạc có ông Đỗ Minh Trưởng – Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ; ông Nguyễn Hoàng Chương – đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ; đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Cần Thơ. Về phía VFF có ông Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, đào tạo và tổ chức thành viên. Giảng viên khóa học là cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm và ông Huỳnh Việt Nam. Khóa học có sự tham gia của 32 học viên đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Ảnh: VFF

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Minh Trưởng – Chủ tịch LĐBĐ Cần Thơ, bày tỏ sự trân trọng khi địa phương tiếp tục được tham gia các chương trình phát triển bóng đá cộng đồng, sau dự án bóng đá cộng đồng do Na Uy hỗ trợ. Ông Đỗ Minh Trưởng đánh giá cao việc VFF lựa chọn Cần Thơ là địa phương đầu tiên triển khai chương trình đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng thuộc Dự án phát triển bóng đá nữ giai đoạn 2024-2027, đồng thời kỳ vọng các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị để cùng các em gái tạo nên những bước chân nhiệm màu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trong tương lai.

Thay mặt VFF, ông Lưu Quang Điện Biên cảm ơn LĐBĐ Cần Thơ đã phối hợp tổ chức khóa học, góp phần triển khai chương trình và phát triển phong trào bóng đá nữ dành cho trẻ em tại địa phương.

Ông Lưu Quang Điện Biên cho biết, với mong muốn tạo thêm cơ hội để trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi làm quen và trải nghiệm bóng đá ngay từ những năm đầu đời, VFF đã triển khai chương trình phát triển bóng đá nữ từ năm 2024 với sự hỗ trợ của UEFA và AFC. Ngày 15/10 vừa qua, VFF đã tổ chức lễ ra mắt chương trình với thông điệp “Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu”, thể hiện nỗ lực đưa bóng đá đến gần hơn với trẻ em gái, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo ông Lưu Quang Điện Biên, chương trình không đặt nặng thành tích thi đấu mà tập trung khơi dậy niềm yêu thích bóng đá, mang đến cho các em những trải nghiệm vui vẻ, tích cực, đồng thời từng bước phát triển kỹ năng vận động và các kỹ năng bóng đá cơ bản. Sau khóa học, các học viên sẽ trở về trường học và địa phương để trực tiếp hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập luyện cho trẻ em gái.

“Tôi mong rằng mỗi học viên sẽ trở thành một hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần ‘Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu’, đưa bóng đá đến với ngày càng nhiều trẻ em gái trên khắp cả nước”, ông Lưu Quang Điện Biên nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm – giảng viên khóa học, cho biết chương trình hướng đến việc tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em gái sớm tiếp xúc với bóng đá, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng sống, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà.

Ảnh: VFF

Với kinh nghiệm gần 20 năm thi đấu và 10 năm tham gia các hoạt động bóng đá cộng đồng, Đỗ Thị Ngọc Châm bày tỏ mong muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được với các học viên, giúp các thầy cô tự tin triển khai hoạt động bóng đá cộng đồng tại cơ sở, khơi dậy niềm đam mê và lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá đến trẻ em gái.

Đại diện các học viên, lớp trưởng Lê Nguyễn Hải Đăng cảm ơn dự án và VFF đã quan tâm, tạo điều kiện để các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác giảng dạy và phát triển bóng đá nữ tại Cần Thơ. Các học viên cam kết tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn sau khi khóa học kết thúc.

Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày từ nay tới 25/10 tại Cần Thơ. Các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về nguyên tắc huấn luyện bóng đá cộng đồng, nguyên tắc SMILES, phương pháp STEPS, cùng các phiên thảo luận về rào cản của bé gái khi tham gia bóng đá, chuẩn bị giáo án cho các ngày hội bóng đá, phân công trách nhiệm/ nhiệm vụ cho ngày hội,… Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được VFF cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.