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“Vị thế mới” của HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam

Thứ Năm, 09:00, 12/11/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik từng tạo dựng vị thế bằng những danh hiệu và thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 không thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đối diện với những thách thức mới, đặc biệt trong việc tập hợp lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

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Từ vị thế của người chiến thắng đến áp lực đổi mới

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam thay HLV Philippe Troussier, HLV Kim Sang Sik nhanh chóng tạo dấu ấn bằng những thành tích đáng chú ý. Ông hai lần đưa đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup, trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giúp bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cùng đội tuyển thiết lập chuỗi 27 trận bất bại.

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HLV Kim Sang Sik gặt hái nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam (Ảnh: Dương Thuật).

Ở cấp độ U23, HLV Kim Sang Sik tiếp tục gặt hái thành công với chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games và tấm HCĐ U23 châu Á 2026. Những thành tích ấy giúp chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng được uy tín lớn. Mỗi lần ông công bố danh sách triệu tập, các cầu thủ, từ những tuyển thủ giàu kinh nghiệm đến những nhân tố trẻ, đều xem đó là cơ hội đáng tự hào để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, bóng đá luôn vận động theo quy luật thành tích. Chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 không thành công đã khiến vị thế của HLV Kim Sang Sik chịu những tác động nhất định. Thất bại trước Thái Lan và Malaysia, cùng lối chơi thiếu đột biến và những hạn chế trong tổ chức phòng ngự, khiến đội tuyển Việt Nam phải đối diện với nhiều chỉ trích.

Sau những kết quả không như kỳ vọng, giới chuyên môn và người hâm mộ chờ đợi HLV Kim Sang Sik làm mới đội tuyển, tạo ra sự cạnh tranh ở từng vị trí và xây dựng hệ thống chiến thuật hiệu quả hơn, hướng đến Asian Cup 2027.

Khó khăn trong việc làm mới đội tuyển

Đáp lại yêu cầu đổi mới, HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt mới trong đợt tập trung tháng 11/2026. Những cái tên như Lương Chí Khải, Nguyễn Đức Anh, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Trần Ngọc Sơn, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Đăng Dương và Olaha Mạnh Đức xuất hiện trong danh sách triệu tập.

Đây là động thái cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn mở rộng diện tuyển chọn, tìm kiếm những phương án nhân sự mới thay vì phụ thuộc vào bộ khung cũ.

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Kế hoạch của HLV Kim Sang Sik bị đảo lộn khi phải liên tục bổ sung thêm quân số vào danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 11/2026.

Kết quả bước đầu khá tích cực khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-0, dù sử dụng nhiều nhân tố mới. Tuy nhiên, ngay sau chiến thắng này, bài toán lực lượng lại khiến HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh kế hoạch.

VFF thông báo bốn cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức sẽ trở lại CLB để chuẩn bị cho trận đấu tại Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/2027.

Trong số này, Lê Giang Patrik là nhân tố quan trọng ở vị trí thủ môn, còn Olaha Mạnh Đức vừa ghi dấu ấn ngay trong lần đầu ra sân cho đội tuyển. Sự vắng mặt của những cầu thủ này ít nhiều ảnh hưởng đến các phương án nhân sự mà ban huấn luyện đang thử nghiệm.

Trước đó, HLV Kim Sang Sik cũng không thể triệu tập Hai Long, Văn Vĩ, Tiến Anh, Ngọc Bảo và Lê Phát do những vấn đề liên quan đến chấn thương và thể trạng.

Đáng chú ý, CLB Ninh Bình xác nhận ba cầu thủ Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo và Nguyễn Lê Phát không tham gia đợt tập trung tháng 11 sau khi có sự thống nhất giữa hai ban huấn luyện. Quyết định này nhằm giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, phục hồi thể trạng và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo.

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Lê Phát (trái) đang có phong độ cao, nhưng lỡ cơ hội lên tuyển Việt Nam tháng 11/2026 (Ảnh: VPF).

Trường hợp của Nguyễn Lê Phát đặc biệt đáng tiếc. Tiền đạo trẻ này đang có phong độ tốt với ba bàn thắng tại V-League và lần đầu được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Việc không thể góp mặt khiến anh bỏ lỡ cơ hội tích lũy kinh nghiệm, đồng thời làm giảm thêm lựa chọn cho hàng công của đội tuyển.

Việc liên tiếp phải điều chỉnh danh sách buộc HLV Kim Sang Sik bổ sung lực lượng để bảo đảm quân số. Đây là thách thức không nhỏ đối với một nhà cầm quân đang muốn thử nghiệm nhân sự và làm mới đội hình.

Đội tuyển quốc gia mạnh không thể thiếu sự chung tay của CLB

Nhìn từ góc độ các CLB, việc bảo vệ sức khỏe cầu thủ là nhu cầu chính đáng. Lịch thi đấu ngày càng dày, các đội bóng phải cạnh tranh trên nhiều mặt trận, trong khi chấn thương và quá tải có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích cả mùa giải.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc bảo vệ thể trạng cầu thủ và trách nhiệm đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Nếu các CLB đều ưu tiên mục tiêu riêng mà thiếu sự phối hợp, HLV trưởng sẽ khó tập hợp được lực lượng tốt nhất để xây dựng chiến thuật và chuẩn bị cho những giải đấu lớn.

Một đội tuyển mạnh không chỉ cần HLV giỏi hay chiến thuật phù hợp, mà trước hết phải có những cầu thủ đạt trình độ, phong độ và thể trạng tốt nhất. Những đợt tập trung cũng không đơn thuần phục vụ các trận giao hữu, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển quốc gia cũng không thể đứng ngoài những khó khăn của CLB. Các đội bóng là môi trường trực tiếp đào tạo, phát triển và duy trì phong độ cầu thủ. Vì vậy, bài toán không nằm ở việc bên nào được quyền ưu tiên tuyệt đối, mà là khả năng phối hợp để hài hòa lợi ích giữa hai cấp độ.

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HLV Kim Sang Sik cần sự chung tay của các CLB trong hành trình giúp bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi World Cup (Ảnh: Như Đạt).

Điều đáng quan tâm hơn cả là vị thế thực tế của HLV Kim Sang Sik trong quá trình xây dựng đội tuyển đang có những thay đổi. Sau những thành công trước đây, ông từng nhận được sự ủng hộ lớn. Nhưng khi kết quả không còn đáp ứng kỳ vọng, cộng thêm những tính toán về lực lượng của các CLB, quyền chủ động trong việc tập hợp quân số của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng xuất hiện những giới hạn nhất định.

Dĩ nhiên, không thể chỉ dựa vào một đợt tập trung để kết luận các CLB đã giảm sự ủng hộ đối với HLV Kim Sang Sik. Những quyết định rút quân đều có lý do liên quan đến chuyên môn và thể trạng. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn cần một cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa VFF, CLB và đội tuyển quốc gia.

Asian Cup 2027 lùi lịch tổ chức, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị. Nhưng thời gian chỉ phát huy giá trị khi đi cùng lực lượng đủ tốt và kế hoạch chuyên môn liên tục. Xa hơn, tham vọng cạnh tranh suất dự World Cup đòi hỏi bóng đá Việt Nam phải xây dựng một hệ thống đồng bộ, thay vì chỉ đặt trách nhiệm lên vai HLV trưởng.

Bóng đá Việt Nam đã từng bước đồng bộ lịch thi đấu với quốc tế. Vì vậy, các CLB cũng cần thích nghi với yêu cầu mới, đặc biệt là những đội bóng thường xuyên đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia.

Những danh hiệu đã qua giúp HLV Kim Sang Sik tạo dựng uy tín, nhưng thành công trong quá khứ không bảo đảm cho những chiến thắng tiếp theo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần chứng minh khả năng đổi mới về chuyên môn, trong khi các CLB cũng cần thể hiện trách nhiệm với mục tiêu chung.

Bởi suy cho cùng, đội tuyển Việt Nam không phải đối thủ cạnh tranh của các CLB. Đó là nơi hội tụ những nguồn lực tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Muốn vươn tầm châu lục và hướng đến World Cup, các bên không thể chỉ đồng hành khi chiến thắng, mà cần chung tay cả trong những giai đoạn khó khăn.

Trí Minh/VOV.VN
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