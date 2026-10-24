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Việt Nam lần đầu tiên đăng cai giải bóng đá U23 Đông Nam Á

Thứ Bảy, 16:03, 24/10/2026
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VOV.VN - Giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2027 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam được thi đấu giải này với tư cách chủ nhà.

Tại cuộc họp Ban Thi đấu AFF vừa kết thúc, AFF đã quyết định giao quyền đăng cai tổ chức giải U23 Đông Nam Á cho Việt Nam.  Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu này, thể hiện sự ghi nhận của AFF đối với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của VFF. 

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U23 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên được thi đấu giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà vào năm 2027. Ảnh: VFF

Trước đó, giải U23 Đông Nam Á đã có 5 lần được tổ chức với Thái Lan là chủ nhà 2 giải, Campuchia 2 giải và Indonesia 1 giải. U23 Việt Nam đang là đội giàu thành tích nhất giải đấu này với 3 lần vô địch. Năm 2025, U23 Việt Nam đã đăng quang chức vô địch sau khi thắng U23 Indonesia trong trận chung kết với tỷ số 1-0. 

Theo kế hoạch, giải U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6/2027. Do đó về cơ bản, nhiều đội bóng tham dự giải sẽ triệu tập lực lượng gồm các nhân tố sinh năm 2005 trở về sau. Địa phương và sân vận động đăng cai  giải U23 Đông Nam Á 2027 sẽ được VFF và AFF công bố sau. 

PV/VOV.VN
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