Vòng 13 V-League 2023: Kịch tính cuộc đua vào tốp 8

V-League 2023 là mùa giải mà Ban tổ chức phải rút ngắn thời gian tổ chức ở giai đoạn II để các đội bóng có thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới theo lịch đồng bộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Theo đó, kết thúc giai đoạn lượt đi, Ban tổ chức sẽ tiến hành phân nhóm. Nhóm I gồm 8 đội từ 1-8 sẽ đua vô địch ở giai đoạn II. Nhóm II gồm 6 đội xếp từ thứ 9-14 sẽ chiến đấu để trụ hạng.

Bảng xếp hạng V-League 2023 sau 12 vòng đấu (Ảnh: VPF)

Sau 12 vòng đấu, Bản tổ chức đã xác định được 5/8 đội bóng lọt tốp 8 đội để đua vô địch ở giai đoạn II của mùa giải là CLB CAHN, CLB Thanh Hóa, Hà Nội FC, Viettel FC và CLB Hà Tĩnh.

Ở chiều ngược lại, Ban tổ chức cũng xác định được 4/6 đội bóng sẽ phải chiến đấu để trụ hạng gồm CLB Khánh Hòa, CLB TP.HCM, CLB Bình Dương và CLB Đà Nẵng. Ngoại trừ tân binh CLB Khánh Hòa ra thì 3 đội bóng còn lại đang đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng cũng là bất ngờ lớn ở V-League 2023.

5 đội bóng còn lại gồm CLB Hải Phòng, CLB Bình Định, CLB Nam Định, CLB SLNA và CLB HAGL sẽ phải chiến đấu hết khả năng để góp mặt trong tốp 8 đội mạnh nhất trước khi giai đoạn I khép lại.

CLB CAHN nhận án phạt trước vòng 13 V-League 2023 VOV.VN - Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định kỷ luật số 332/QĐ-LĐBĐVN, phạt CLB CAHN số tiền 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 12 V-League 2023.

Hiện tại, CLB Hải Phòng, CLB Bình Định và CLB Nam Định đang có những lợi thế nhất định so với 2 đội bóng còn lại khi có cùng 16 điểm. Họ tại ra khoảng cách 2 và 3 điểm so với CLB HAGL và CLB SLNA. Do đó, ba đội bóng trên chỉ cần hòa ở lượt trận cuối là sẽ có vé vào tốp 8.

HAGL lâm vào thế khó khi phải làm khách trên sân của Bình Định (Ảnh: VPF)

Điều khá thú vị là ở vòng 13 V-League 2023, CLB Bình Định sẽ đối đầu trực tiếp với CLB HAGL. Đây cũng là trận cầu đáng chú ý nhất và căng nhất của vòng đấu này nên VPF đã quyết định thuê trọng tài ngoại điều hành trận đấu.

CLB Bình Định đang có 16 điểm, hơn CLB HAGL 2 điểm. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng chỉ cần 1 điểm là sẽ lọt nhóm đua vô địch ở giai đoạn II. Trong khi đó, “Hổ Bi-Rai” chỉ có 1 con đường duy nhất là phải thắng CLB Bình Định tại Quy Nhơn.

Hiện tại, phong độ của CLB HAGL không thực sự tốt, họ là “vua hòa” ở V-League 2023, khi có tới 8 trận đấu bị cưa điểm. Mặt khác, chất lượng đội hình của đội bóng phố núi cũng bị đánh giá thấp hơn CLB Bình Định. Một bất lợi nữa với thầy trò HLV Kiatisuk, đó là họ phải thi đấu trên sân khách.

Trong khi đó, hai đội bóng đang có cùng 16 điểm như CLB Bình Định là CLB Hải Phòng và CLB Nam Định sẽ phải có điểm khi đối đầu với CLB Thanh Hóa và CLB Bình Dương.

CLB Hải Phòng được đánh giá gặp nhiều khó khăn, khi phải làm khách trên sân Thanh Hóa. Mặc dù vậy, với thành tích đối đầu tốt cộng với tài thao lược của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng vẫn có thể lấy điểm trước CLB Thanh Hóa, nhất là khi đội bóng của HLV Velizar Popov đang có dấu hiệu xuống phong độ, khi 2 trận gần nhất không biết mùi chiến thắng.

Tương tự như CLB Hải Phòng, CLB Nam Định cũng phải làm khách, đó là chuyến hành quân đến sân Gò Đậu. CLB Bình Dương đang ở nhóm đèn đỏ nên sẽ chiến đấu hết sức để kiếm điểm trước CLB Nam Định. Do đó, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong số 5 đội bóng đua vào tốp 8 ở vòng 13 thì CLB CLB SLNA bất lợi nhất, khi có 13 điểm. Đội bóng xứ Nghệ không có quyền tự quyết, khi buộc phải thắng ở vòng đấu cuối và chờ kết quả thuận lợi từ 4 đối thủ còn lại. Cơ hội vào tốp 8 của CLB SLNA khá mong manh, khi họ phải làm khách trước nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2023

Theo lịch của Ban tổ chức, các trận đấu của vòng 13 V-League 2023 sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 17h ngày 2/7. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến diễn biến của vòng đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.