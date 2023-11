Vượt qua HAGL, CLB CAHN khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Gong Oh Kyun

21:22

CLB CAHN khởi đầu trận gặp HAGL, trận đấu đầu tiên của đội bóng này dưới thời HLV Gong Oh Kyun diễn ra không hề dễ dàng. Phút 13, Hàng thủ CLB CAHN hớ hênh tạo cơ hội để Đinh Thanh Bình tạt bóng vào trong cho Châu Ngọc Quang dứt điểm tung lưới Filip Nguyễn.



Đến phút 37, CLB CAHN mới có được bàn gỡ hòa 1-1 khi Hồ Ngọc Thắng chớp thời cơ để dứt điểm đưa bóng đi qua vạch vôi khung thành đội khách.



Sang hiệp 2, HLV Gong Oh Kyun có một số sự thay đổi và sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cũng có được bàn ấn định tỷ số. Geovane không thành công ở cú đá đầu tiên nhưng Jefferson đã đá bồi chính xác đưa đội chủ nhà vượt lên.



Với trận thắng này, CLB CAHN khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Gong Oh Kyun và sẽ tiến bước vào vòng đấu tiếp theo của Cúp QG năm nay.