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Williams Minh Hoàng trước cơ hội tạo ra điều chưa từng có ở U23 Việt Nam

Thứ Tư, 15:26, 11/11/2026
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VOV.VN - Williams Minh Hoàng liệu có thể trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên cùng U23 Việt Nam chinh phục tấm HCV SEA Games?

Williams Minh Hoàng đã ghi bàn ngay trong trận đấu ra mắt U23 Việt Nam. Tiền đạo Việt kiều thực hiện thành công quả phạt đền giúp U23 Việt Nam ấn định chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở vòng mở màn giải giao hữu quốc tế trên sân Pleiku.

Trong trận đấu này Williams Minh Hoàng đã thi đấu ấn tượng sau khi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp 2. Williams Minh Hoàng cũng là người thực hiện đường chuyền để Trần Gia Bảo xâm nhập vòng cấm và dẫn tới quả phạt đền.

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Tiền đạo Williams Minh Hoàng. (Ảnh: CTV HT)

Trước khi khoác áo U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng đã có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo khi cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, chân sút 19 tuổi đang là nhân tố quan trọng trong đội hình CLB CA TP.HCM và từng vô địch Cúp Quốc gia 2025/2026.

Với những gì đã và đang thể hiện, Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ là quân bài tấn công lợi hại khi U23 Việt Nam xây dựng đội hình hướng tới SEA Games 34 vào năm 2027.

Đáng chú ý, lịch sử bóng đá nam Việt Nam chưa ghi nhận cầu thủ Việt kiều nào từng giành HCV SEA Games. Cả 3 lần U22/U23 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games vào các năm 2019, 2022, 2025 đều với những cầu thủ sinh ra tại Việt Nam và trưởng thành từ các lò đào tạo trong nước.

Liệu rằng Williams Minh Hoàng có thể trở thành người ghi dấu ấn tiên phong của các cầu thủ Việt kiều trong việc chinh phục HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam?

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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