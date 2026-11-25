Sau loạt trận đêm 24, rạng sáng 25/11 của U17 World Cup 2026, BTC đã xác định được thêm 5 đội đi tiếp vào vòng sau gồm Serbia, Colombia, Venezuela, Mexico và Brazil. Trước đó, đã có 6 đội sớm giành vé là Tây Ban Nha, Mali, Italia, Uruguay, Hàn Quốc Và Hy Lạp.

Niềm vui của các cầu thủ U17 Mexico. (Ảnh: FIFA).

21 đội còn lại vượt qua vòng bảng sẽ được xác định thông qua lượt trận cuối cùng diễn ra trong các ngày từ 25/11 đến 27/11 theo giờ Việt Nam.

Ngoài 11 đội đã chắc chắn đi tiếp, BTC cũng xác định được đội đầu tiên bị loại là Cuba. Đại diện Trung Mỹ chắc chắn sẽ xếp cuối bảng F sau khi để thua cả 2 trận đấu đã qua và không còn hy vọng vươn lên vị trí thứ ba của bảng đấu.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Đáng chú ý, sẽ chưa có phân nhánh sẵn dành cho các đội đi tiếp và BTC sẽ chỉ xác định các cặp đấu sau khi vòng bảng chính thức kết thúc.

U17 Việt Nam sẽ cần thi đấu tốt ở lượt trận cuối cùng với Mali vào ngày 26/11 để hy vọng có thể gia nhập danh sách các đội vượt qua vòng bảng.

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