U17 World Cup 2026 xác định 18 đội vào vòng 1/16

Sau khi khép lại bốn bảng A, B, C và D, 10 đội tuyển tiếp theo đã giành vé đi tiếp gồm: Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Australia, Argentina, Mozambique, Pháp, Saudi Arabia và Uruguay.

Trong đó, Hy Lạp, Hàn Quốc, Australia và Pháp lần lượt dẫn đầu các bảng A, B, C và D. Ai Cập, Uganda, Argentina và Saudi Arabia giành vị trí thứ hai. Đáng chú ý, Mozambique và Uruguay cũng chắc suất đi tiếp theo suất thứ ba có thành tích tốt nhất. Trước đó, 8 đội tuyển đã sớm giành vé gồm Italy, Mali, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico, Venezuela, Colombia và Serbia.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 tính đến sáng 25/11.

Như vậy, danh sách 18 đội đã vượt qua vòng bảng tính đến sáng 26/11 gồm: Italy, Mali, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico, Venezuela, Colombia, Serbia, Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Australia, Argentina, Mozambique, Pháp, Saudi Arabia và Uruguay.

Theo thể thức giải đấu, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Trong khi đó, U17 Việt Nam vẫn đứng trước cơ hội lịch sử. Thầy trò HLV Cristiano Roland hiện có 1 điểm sau hai lượt trận, đứng thứ ba bảng G và sẽ đối đầu U17 Mali lúc 20h hôm nay 26/11. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện Đông Nam Á có 4 điểm, mở ra cơ hội lớn giành vé vào vòng knock-out.

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