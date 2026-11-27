Sau loạt trận đêm 26/11, rạng sáng 27/11/2026, BTC U17 World Cup 2026 đã xác định được thêm 8 đội tuyển giành quyền vượt qua vòng bảng là Bỉ, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Senegal, Croatia, Tajikistan, Morocco và Trung Quốc.

Niềm vui của U17 Trung Quốc. (Ảnh: FIFA).

Trong đó, đáng chú ý là việc hai đại diện châu Á - U17 Trung Quốc và U17 Tajikistan giành vé với tư cách các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 Trung Quốc có vé sau chiến thắng đậm 8-0 trước U17 Fiji trong khi trận hòa 1-1 với Senegal là đủ để đại diện Trung Á là đại diện có vé vào vòng loại trực tiếp.

Trước đó, đã có 18 đội giành vé là: Italia, Mali, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico, Venezuela, Colombia, Serbia, Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Australia, Argentina, Mozambique, Pháp, Saudi Arabia và Uruguay.

6 đội còn lại giành quyền dự vòng loại trực tiếp của U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau các trận đấu tối 27/11, rạng sáng 28/11 theo giờ Việt Nam.

Sau những trận đấu này, BTC sẽ xác định đầy đủ 32 đội bóng vượt qua vòng bảng cũng như các cặp đấu cụ thể của vòng loại trực tiếp diễn ra trong các ngày 30/11 và 1/12.

Theo quy định, U17 World Cup 2026 có 48 đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Các đội sau đó sẽ thi đấu theo thể thức knock-out đến khi tìm ra nhà vô địch vào ngày 13/12.

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