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Tính đến sau loạt trận ngày 23/11, FIFA đã xác định được 6 đội bóng sớm giành vé vào vòng knock-out tại U17 World Cup 2026 gồm: U17 Hàn Quốc, U17 Hy Lạp, U17 Uruguay, U17 Italia, U17 Mali và U17 Tây Ban Nha.

Đây đều là những đội đã toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên. Trong đó, U17 Mali chắc chắn sẽ đứng nhất bảng G còn 5 đội còn lại chắc chắn sẽ chiếm 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng để tiến vào vòng knock-out.

Đáng chú ý, U17 Mali chính là đối thủ của U17 Việt Nam tại lượt trận cuối bảng G diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11. Trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục với đại diện châu Phi.

U17 Mali chắc chắn đứng đầu bảng G tại U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Nguyên nhân là bởi, U17 Việt Nam và U17 New Zealand hiện mới có 1 điểm nên không thể bắt kịp U17 Mali về điểm số. Trong khi đó, đội nhì bảng U17 Bỉ đang có 3 điểm nhưng đã thua U17 Mali 1-2 ở trận đối đầu trực tiếp.

Nếu như U17 Mali thua U17 Việt Nam còn U17 Bỉ thắng U17 New Zealand, bảng G sẽ có 2 đội cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, U17 Mali vẫn hơn U17 Bỉ về thành tích đối đầu để đứng nhất bảng.

Việc U17 Mali đã sớm giành vé vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng G có thể sẽ giúp U17 Việt Nam "dễ thở" hơn trong trận đấu ngày 26/11 tới.