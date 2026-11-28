Vòng bảng U17 World Cup 2026 đã khép lại với việc xác định đầy đủ những đội bóng góp mặt ở vòng loại trực tiếp. 6 đại diện cuối cùng giành quyền đi tiếp gồm Uzbekistan, Ireland, Chile, Algeria, Dominican và Nhật Bản.

32 đội tuyển U17 góp mặt tại vòng 1/16 VCK U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Trước đó, 26 đội đã sớm giành vé, gồm Hy Lạp, Ai Cập (bảng A); Hàn Quốc, Uganda, Ecuador (bảng B); Australia, Argentina, Mozambique (bảng C); Pháp, Saudi Arabia, Uruguay (bảng D); Italia, Bờ Biển Ngà (bảng E); Croatia, Senegal, Tajikistan (bảng F); Mali, Bỉ (bảng G); Tây Ban Nha, Morocco, Trung Quốc (bảng H); Brazil (bảng I); Mexico, Venezuela (bảng K); Colombia, Serbia (bảng L).

Sau khi hoàn tất danh sách các đội đi tiếp, Ban tổ chức đã xác định 16 cặp đấu tại vòng 1/16. Tâm điểm đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa U17 Hàn Quốc và U17 Nhật Bản, màn đại chiến giữa hai đại diện hàng đầu của bóng đá trẻ châu Á.

Phân cặp và nhánh đầu vòng 32 đội VCK U17 World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Những đội bóng châu Á còn lại cũng phải đối mặt với nhiều thử thách đáng gờm. U17 Uzbekistan gặp U17 Tây Ban Nha, U17 Saudi Arabia chạm trán U17 Bỉ, U17 Australia đối đầu U17 Senegal, U17 Trung Quốc so tài với U17 Serbia, trong khi U17 Tajikistan đụng độ U17 Italia.

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