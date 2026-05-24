Xác định đội cuối cùng thăng hạng lên Ngoại hạng Anh 2026/2027

Chủ Nhật, 05:38, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi Coventry và Ipswich Town giành vé thăng hạng, Hull đã thắng Middlesbrough ở trận play-off để góp mặt tại Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Tấm vé thăng hạng cuối cùng để góp mặt ở Ngoại hạng Anh 2026/2027 đã thuộc về Hull. Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ” đã giành chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough trong trận play-off nhờ pha làm bàn quý giá của Oli McBurnie.

Đây là màn trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm chờ đợi của Hull sau khi phải xuống hạng ở mùa giải 2016/2017. Phía bên kia chiến tuyến, Middlesbrough chưa thể trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù sau khi phải xuống hạng cùng Hull hồi năm 2017.

xac dinh doi cuoi cung thang hang len ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 1
Oli McBurnie ghi bàn giúp Hull thắng Middlesbrough 1-0 để giành vé dự Ngoại hạng Anh 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Hull đã có màn “lột xác” ngoạn mục để trở lại Ngoại hạng Anh khi cách đây 1 năm vẫn còn phải vật lộn để trụ lại giải hạng Nhất Anh. Ở mùa giải này, Hull đứng thứ 6 tại giải hạng Nhất Anh rồi lần lượt vượt qua Millwall và Middesbrough khi dự vòng play-off tranh suất lên Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh Hull, 2 tấm vé lên Ngoại hạng Anh 2026/2027 đã thuộc về Coventry và Ipswich Town khi đây là vô địch và á quân của giải hạng Nhất Anh.

Trong khi đó, Ngoại hạng Anh đã xác định 2 đội sớm xuống hạng là Wolves và Burnley. Tấm vé xuống hạng cuối cùng đang là cuộc đua song mã giữa Tottenham với West Ham và sẽ được định đoạt ở vòng hạ màn mùa giải 2025/2026 diễn ra lúc 22h00 ngày 24/5.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Ngoại hạng Anh Hull Middlesbrough
Tin liên quan

VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

VOV.VN - BTC Ngoại hạng Anh chính thức thông báo Bruno Fernandes là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025/2026.

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

VOV.VN - Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ cơ hội thâu tóm cả 3 Cúp châu Âu mùa giải 2025/2026 sau khi Aston Villa giành chức vô địch Cúp C2 châu Âu.

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

VOV.VN - Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên từng chính thức làm thầy của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nếu nhận lời dẫn dắt Al Nassr.

VOV.VN - Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên từng chính thức làm thầy của cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nếu nhận lời dẫn dắt Al Nassr.

