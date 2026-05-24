Xác định đội cuối cùng thăng hạng lên Ngoại hạng Anh 2026/2027

Tấm vé thăng hạng cuối cùng để góp mặt ở Ngoại hạng Anh 2026/2027 đã thuộc về Hull. Đội bóng có biệt danh “Những chú hổ” đã giành chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough trong trận play-off nhờ pha làm bàn quý giá của Oli McBurnie.

Đây là màn trở lại Ngoại hạng Anh sau 9 năm chờ đợi của Hull sau khi phải xuống hạng ở mùa giải 2016/2017. Phía bên kia chiến tuyến, Middlesbrough chưa thể trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù sau khi phải xuống hạng cùng Hull hồi năm 2017.

Oli McBurnie ghi bàn giúp Hull thắng Middlesbrough 1-0 để giành vé dự Ngoại hạng Anh 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, Hull đã có màn “lột xác” ngoạn mục để trở lại Ngoại hạng Anh khi cách đây 1 năm vẫn còn phải vật lộn để trụ lại giải hạng Nhất Anh. Ở mùa giải này, Hull đứng thứ 6 tại giải hạng Nhất Anh rồi lần lượt vượt qua Millwall và Middesbrough khi dự vòng play-off tranh suất lên Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh Hull, 2 tấm vé lên Ngoại hạng Anh 2026/2027 đã thuộc về Coventry và Ipswich Town khi đây là vô địch và á quân của giải hạng Nhất Anh.

Trong khi đó, Ngoại hạng Anh đã xác định 2 đội sớm xuống hạng là Wolves và Burnley. Tấm vé xuống hạng cuối cùng đang là cuộc đua song mã giữa Tottenham với West Ham và sẽ được định đoạt ở vòng hạ màn mùa giải 2025/2026 diễn ra lúc 22h00 ngày 24/5.