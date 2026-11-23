Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

U17 Hàn Quốc đã sớm giành vé đi tiếp vào knock-out U17 World Cup 2026 sau 2 chiến thắng 3-0 trước U17 Uganda và 6-0 trước U17 New Caledonia. Đại diện bóng đá châu Á trở thành đội đầu tiên chính thức vượt qua vòng bảng tại giải đấu năm nay.

Hiện tại, U17 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm và hơn 5 điểm so với đội đứng thứ ba là U17 Uganda. Do đó, đại diện bóng đá châu Á chắc chắn sẽ giữ 1 trong 2 vị trí dẫn đầu khi vòng bảng kết thúc và đoạt vé vào thẳng vòng knock-out.

U17 Hàn Quốc là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Ở lượt trận cuối lúc 19h30 ngày 25/11, U17 Hàn Quốc chỉ cần hòa U17 Ecuador là sẽ chính thức đứng đầu bảng B. Trong khi đó, U17 Ecuador đang đứng nhì bảng với 4 điểm và sẽ cần thắng U17 Hàn Quốc để đứng đầu bảng, nhưng chỉ cần hòa là sẽ chính thức có vé đi tiếp.

Tấm vé sớm của U17 Hàn Quốc là cú hích tinh thần với bóng đá châu Á tại U17 World Cup 2026, trong đó có U17 Việt Nam. Đáng chú ý, U17 Việt Nam từng gặp U17 Hàn Quốc tại vòng bảng U17 châu Á 2026 và đã nắm lợi thế dẫn bàn tới tận phút 84 trước khi thua 1-4 ở cuối giờ.

Hôm nay 23/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 ở bảng G gặp U17 New Zealand lúc 22h30. Nếu có thể giành trọn 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam thắng trận tại World Cup và mở rộng cơ hội vượt qua vòng bảng.

Theo thể thức thi đấu tại U17 World Cup 2026, các đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ cùng 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.

Bất ngờ với thống kê chiều cao của U17 Việt Nam ở World Cup 2026 VOV.VN - U17 Việt Nam nằm trong nhóm 5 đội có chiều cao thấp nhất tại U17 World Cup 2026



