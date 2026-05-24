中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định đủ 48 đội dự VCK U17 World Cup 2026

Chủ Nhật, 08:34, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau những trận đấu rạng sáng 24/5, FIFA đã xác định được đầy đủ 48 đội tuyển sẽ tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Rạng sáng 24/5, những trận đấu play-off tranh suất dự VCK U17 World Cup 2026 của khu vực châu Phi đã diễn ra và cả 2 trận đấu đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu.

xac dinh du 48 doi du vck u17 world cup 2026 hinh anh 1
Các cầu thủ Uganda ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: CAF). 

Ở trận đấu sớm, Ethiopia gặp Mozambique. 2 đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút và Mozambique thắng 5-4 trong loạt luân lưu để giành vé đến với VCK U17 World Cup 2026.

Trong khi đó, U17 Ghana sau khi để trượt tấm vé trực tiếp với thất bại ở buổi bốc thăm đã tiếp tục thua trong trận play-off. Đội bóng Tây Phi dẫn trước Uganda 2-1 đến phút 90 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ. Trong loạt đá luân lưu, Ghana thua 7-8 và chấp nhận nhìn đối thủ đi U17 World Cup.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Mozambique ở bảng B cùng các đội Hàn Quốc, New Caledonia và Ecuador. Trong khi đó, U17 Uganda ở bảng C cùng Argentina, Australia và Đan Mạch.

xac dinh du 48 doi du vck u17 world cup 2026 hinh anh 2
Các bảng đấu cụ thể của U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA). 

VCK U17 World Cup 2026 cũng chứng kiến U17 Việt Nam lần đầu tham dự. Thầy trò HLV Roland sẽ ở bảng G cùng Mali, New Zealand và Bỉ.

VCK U17 World Cup 2026 có 48 đội tham dự, diễn ra từ 19/11 đến 13/12 với hầu hết các trận đấu diễn ra ở học viện Aspire (Qatar). Trận chung kết được tổ chức trên sân Khalifa International, sân đấu từng diễn ra các trận ở World Cup 2022.

PV/VOV.VN
Tag: U17 World Cup
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 châu Á 2026 xác định Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất
U17 châu Á 2026 xác định Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất

VOV.VN - Tiền vệ Maki Kitahara giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 châu Á 2026 sau khi ghi 6 bàn thắng trên hành trình vô địch của U17 Nhật Bản.

U17 châu Á 2026 xác định Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất

U17 châu Á 2026 xác định Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất

VOV.VN - Tiền vệ Maki Kitahara giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U17 châu Á 2026 sau khi ghi 6 bàn thắng trên hành trình vô địch của U17 Nhật Bản.

Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026
Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U17 Nhật Bản giành chiến thắng trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu.

Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026

Vượt qua U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 nhận được sự chú ý khi U17 Nhật Bản giành chiến thắng trong trận chung kết để lên ngôi vô địch giải đấu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý khi sẽ xác định được đội vô địch U17 châu Á 2026.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5: Xác định đội vô địch U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý khi sẽ xác định được đội vô địch U17 châu Á 2026.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku
Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng "đàn em" Lukaku

VOV.VN - Kết quả bốc thăm U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Tin bóng đá 21-5: FIFA ra quyết định khó hiểu trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026
Tin bóng đá 21-5: FIFA ra quyết định khó hiểu trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 21-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA ra quyết định khó hiểu trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026; Đội bóng châu Phi đoạt vé U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt; Cổ động viên “khóc thét” với giá vé xem Arsenal nâng cúp…

Tin bóng đá 21-5: FIFA ra quyết định khó hiểu trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026

Tin bóng đá 21-5: FIFA ra quyết định khó hiểu trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 21-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: FIFA ra quyết định khó hiểu trước lễ bốc thăm U17 World Cup 2026; Đội bóng châu Phi đoạt vé U17 World Cup 2026 bằng hình thức đặc biệt; Cổ động viên “khóc thét” với giá vé xem Arsenal nâng cúp…

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế