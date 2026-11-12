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Xem trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam hôm nay 12/11 ở đâu?

Thứ Năm, 11:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Link xem trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h hôm nay 12/11. Người hâm mộ có thể theo dõi màn so tài giữa hai đội ở đâu?

Link xem trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam ở đâu?

Trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Việt Nam trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế U23 năm 2026 diễn ra lúc 19h ngày 12/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai).

Đây là trận đấu thứ hai của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại giải. Sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan ở lượt trận ra quân, U23 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành thêm 3 điểm để tiến gần hơn tới chức vô địch.

xem truc tiep u23 singapore vs u23 viet nam hom nay 12 11 o dau hinh anh 1

FPT Play là đơn vị sẽ trực tiếp và trọn vẹn cuộc so tài này. LINK XEM TRỰC TIẾP U23 SINGAPORE VS U23 VIỆT NAM TẠI ĐÂY

Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến diễn biến trận đấu, cập nhật liên tục những tình huống đáng chú ý, bàn thắng và kết quả để phục vụ độc giả.

U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp

U23 Việt Nam khởi đầu đầy ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan. Màn trình diễn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh mang đậm dấu ấn của những cầu thủ thuộc biên chế HAGL, nổi bật là Minh Tâm và Gia Bảo.

Minh Tâm trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng, trong khi Gia Bảo mang về quả phạt đền để Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

xem truc tiep u23 singapore vs u23 viet nam hom nay 12 11 o dau hinh anh 2
U23 Việt Nam có cơ hội vô địch sớm (Ảnh: HT).

Kết quả này giúp U23 Việt Nam tạm thời chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ cũng tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ trước màn so tài với U23 Singapore.

Ở chiều ngược lại, U23 Singapore gây chú ý khi cầm hòa U23 Qatar trong trận ra quân. Kết quả này cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử có sự chuẩn bị nhất định và không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh. Minh Tâm, Gia Bảo và các đồng đội cần duy trì sự chủ động trong lối chơi, đồng thời cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp.

U23 Việt Nam có cơ hội vô địch sớm tại Pleiku

Trận đấu với U23 Singapore có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar chia điểm ở trận đấu diễn ra lúc 15h cùng ngày, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ sớm giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trước một lượt trận.

Đây là động lực lớn để đội chủ nhà hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung, tránh chủ quan trước đối thủ vừa có kết quả hòa trước U23 Qatar.

Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn tiếp theo của những gương mặt trẻ giàu triển vọng, đặc biệt là Minh Tâm và Gia Bảo. Một chiến thắng nữa không chỉ giúp U23 Việt Nam củng cố vị thế mà còn mở ra cơ hội đăng quang sớm ngay trên sân nhà Pleiku.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Thông tin trận đấu U23 Singapore vs U23 Việt Nam

Giải đấu: Giao hữu quốc tế U23 2026.

Trận đấu: U23 Singapore vs U23 Việt Nam.

Thời gian: 19h ngày 12/11/2026.

Địa điểm: Sân vận động Pleiku, Gia Lai.

Nền tảng phát sóng: FPT Play.

Tường thuật trực tuyến: Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN)

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PV/VOV.VN
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