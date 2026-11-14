Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar hôm nay 14/11 ở đâu?

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Qatar trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế U23 năm 2026 diễn ra lúc 19h ngày 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai).

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam có 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm. Do đó, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần không thua là sẽ lên ngôi vô địch ở giải U23 Quốc tế 2026.

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Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Chia sẻ với truyền thông về cơ hội vô địch giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, ông chưa muốn đặt nặng kết quả. Thay vào đó, ông yêu cầu các cầu thủ tập trung hồi phục thể lực, phân tích chuyên môn và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với U23 Qatar.

HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì khi luôn có những bất ngờ xảy ra trước khi bóng lăn. Điều quan trọng lúc này là sau trận đấu, các cầu thủ sẽ tập trung hồi phục và nghỉ ngơi thật tốt.

Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Qatar. Tại giải đấu này, mục tiêu đầu tiên của U23 Việt Nam là cống hiến những trận đấu hay cho khán giả Gia Lai và người hâm mộ cả nước”.

Ảnh: HT.

Ở 2 trận đã qua, U23 Qatar hòa U23 Singapore 0-0 và thắng U23 Thái Lan 2-1. Nếu như ở trận đầu, các cầu thủ Tây Á phần nào đó chưa thích nghi được với độ cao ở Gia Lai và để Singapore cầm hòa 0-0 thì ở trận đấu thứ hai, đội bóng này đã thể hiện được trình độ và sự vượt trội trước Thái Lan để giành chiến thắng 2-1.

Với những cầu thủ có kỹ thuật tốt cộng với thể hình của các gương mặt gốc châu Phi, U23 Qatar hứa hẹn sẽ mang đến những thử thách cho U23 Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar Giải đấu: Giao hữu quốc tế U23 2026. Trận đấu: U23 Việt Nam vs U23 Qatar. Thời gian: 19h ngày 14/11/2026. Địa điểm: Sân vận động Pleiku, Gia Lai. Nền tảng phát sóng: FPT Play. Tường thuật trực tuyến: Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN)