English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuân Son chia sẻ về lần đầu đảm nhiệm vai trò mới tại ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 12:37, 27/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong lần đầu mang băng đội phó, Xuân Son đã có những chia sẻ về mục tiêu cùng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Trong lần tập trung cho ASEAN Cup 2026, Xuân Son lần đầu được tín nhiệm trao trọng trách đội phó ĐT Việt Nam, bên cạnh Hoàng Đức. Băng đội trưởng được ban huấn luyện trao cho Quang Hải khi Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị, cũng như phục hồi chấn thương.

xuan son chia se ve lan dau dam nhiem vai tro moi tai Dt viet nam hinh anh 1
Xuân Son sẵn sàng cho vai trò mới tại ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Chia sẻ về lần đầu tiên góp mặt trong ban cán sự ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son không giấu được niềm xúc động: “Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong ban cán sự ĐT Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc”.

“Tôi đã quen với áp lực. Được góp mặt trong ban cán sự ĐT Việt Nam là một đặc ân đối với tôi. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển”.

Dù đặt mục tiêu giành danh hiệu vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son vẫn nhấn mạnh: “Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu này”.

Trở lại sau chấn thương, Xuân Son cho biết đang từng bước lấy lại phong độ tốt nhất. Đồng thời, Xuân Son cũng đánh giá rất cao cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và chân sút nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, hai cái tên lần đầu tiên được gọi lên tập trung ĐT Việt Nam.

Xuân Son khẳng định luôn tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của HLV Kim Sang Sik: “Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đỡ toàn đội. Còn việc lựa chọn đội hình là quyết định của HLV trưởng”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, ĐT Việt Nam sẽ có ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Bỉ thắng New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối bảng G trong ngày Trossard lập cú đúp, De Bruyne ghi siêu phẩm còn Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Bỉ thắng New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối bảng G trong ngày Trossard lập cú đúp, De Bruyne ghi siêu phẩm còn Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iran hòa kịch tính Ai Cập
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iran hòa kịch tính Ai Cập

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Iran có trận hòa kịch tính 1-1 trước Ai Cập, mở ra cơ hội giành vé vào vòng knock-out.

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iran hòa kịch tính Ai Cập

Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Iran hòa kịch tính Ai Cập

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Iran có trận hòa kịch tính 1-1 trước Ai Cập, mở ra cơ hội giành vé vào vòng knock-out.

Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: Thách thức lớn cho Ronaldo
Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: Thách thức lớn cho Ronaldo

VOV.VN - Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: Thách thức lớn cho Ronaldo

Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026: Thách thức lớn cho Ronaldo

VOV.VN - Nhận định Colombia vs Bồ Đào Nha bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.

Cape Verde chạm cột mốc ấn tượng, sẵn sàng so tài với Argentina
Cape Verde chạm cột mốc ấn tượng, sẵn sàng so tài với Argentina

VOV.VN - ĐT Cape Verde làm nên lịch sử khi vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.

Cape Verde chạm cột mốc ấn tượng, sẵn sàng so tài với Argentina

Cape Verde chạm cột mốc ấn tượng, sẵn sàng so tài với Argentina

VOV.VN - ĐT Cape Verde làm nên lịch sử khi vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.

Nhận định Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026: Niềm vui cho ai?
Nhận định Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026: Niềm vui cho ai?

VOV.VN - Nhận định Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026: Niềm vui cho ai?

Nhận định Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026: Niềm vui cho ai?

VOV.VN - Nhận định Croatia vs Ghana bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 28/6 theo giờ Việt Nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế