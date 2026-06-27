Xuân Son chia sẻ về lần đầu đảm nhiệm vai trò mới tại ĐT Việt Nam

Trong lần tập trung cho ASEAN Cup 2026, Xuân Son lần đầu được tín nhiệm trao trọng trách đội phó ĐT Việt Nam, bên cạnh Hoàng Đức. Băng đội trưởng được ban huấn luyện trao cho Quang Hải khi Duy Mạnh đang trong quá trình điều trị, cũng như phục hồi chấn thương.

Xuân Son sẵn sàng cho vai trò mới tại ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)

Chia sẻ về lần đầu tiên góp mặt trong ban cán sự ĐT Việt Nam, Nguyễn Xuân Son không giấu được niềm xúc động: “Khi còn thi đấu ở các đội trẻ tại Brazil, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tín nhiệm góp mặt trong ban cán sự ĐT Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc”.

“Tôi đã quen với áp lực. Được góp mặt trong ban cán sự ĐT Việt Nam là một đặc ân đối với tôi. Đây là điều rất đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất để giúp đội tuyển”.

Dù đặt mục tiêu giành danh hiệu vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son vẫn nhấn mạnh: “Tôi luôn muốn ghi bàn và hướng tới danh hiệu vua phá lưới. Nhưng nếu tôi là Vua phá lưới mà đội tuyển không vô địch thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất vẫn là chiếc cúp vô địch. Tôi muốn cùng đội tuyển bảo vệ thành công danh hiệu này”.

Trở lại sau chấn thương, Xuân Son cho biết đang từng bước lấy lại phong độ tốt nhất. Đồng thời, Xuân Son cũng đánh giá rất cao cầu thủ Việt kiều Ngô Đăng Khoa và chân sút nhập tịch Nguyễn Tài Lộc, hai cái tên lần đầu tiên được gọi lên tập trung ĐT Việt Nam.

Xuân Son khẳng định luôn tôn trọng mọi quyết định chuyên môn của HLV Kim Sang Sik: “Đội tuyển có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là thi đấu, ghi bàn và giúp đỡ toàn đội. Còn việc lựa chọn đội hình là quyết định của HLV trưởng”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian tập huấn, ĐT Việt Nam sẽ có ba trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.