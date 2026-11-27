UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 13220/UBND-KTTH triển khai Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo đó, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung và kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền.

Các doanh nghiệp được khuyến khích mở rộng hệ thống phân phối trực tiếp, trực tuyến, ứng dụng công nghệ số trong bán hàng và triển khai chương trình “Hàng Việt vì người Việt”.

Đội QLTT số 6 kiểm tra hoạt động kinh doanh tại hộ kinh doanh trên địa bàn phường Bố Hạ

Thành phố đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng điểm bán hàng bình ổn, đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; chủ động dự trữ hàng thiết yếu, hàng phục vụ Tết với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm. Các đơn vị vận tải, logistics phải xây dựng phương án điều tiết, vận chuyển hàng hóa, tránh đứt gãy nguồn cung khi nhu cầu tăng cao.

Lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra giá cả, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Các hoạt động hội chợ xuân, văn hóa, thể thao, du lịch cũng được đẩy mạnh nhằm quảng bá và kích cầu tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 36/KH-BCĐ389 mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Các mặt hàng trọng điểm cần kiểm soát gồm pháo nổ, thuốc lá, rượu bia, bánh kẹo, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, giày dép, hàng điện tử, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Đáng chú ý, các đối tượng có xu hướng lợi dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream bán hàng và dịch vụ chuyển phát để tiêu thụ hàng vi phạm; sử dụng tài khoản ảo, kho trung chuyển, chia nhỏ đơn hàng nhằm che giấu nguồn gốc, né tránh kiểm tra.

Các lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra trên những tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 1, Quốc lộ 18, Quốc lộ 37, Quốc lộ 38, Quốc lộ 279; khu vực giáp ranh, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa và khu vực lân cận các khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Ninh yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và logistics; tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm, chuyển cơ quan điều tra đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra, xử lý hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm niêm yết giá và an toàn thực phẩm. Công an thành phố đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 28/2/2027. Các đơn vị phải gửi kế hoạch triển khai về Ban Chỉ đạo 389 thành phố trước ngày 30/11/2026 và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng tuần.