Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm và nghi vấn ép giá?

Nghi vấn “khan hiếm ảo”?

Hai ngày gần đây, nhiều người mua vàng ở Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) bất ngờ khi trước đó đơn vị này bán vàng cho khách với giấy hẹn từ 30-90 ngày sau mới giao hàng. Tuy nhiên, chiều 25/3, sau khi phía Bảo tín Minh Châu (BTMC) có thông tin dừng giao dịch để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan thì ngay lập tức nhiều người nhận được tin nhắn đến lấy hàng.

Trong khi nhiều khách hàng trước đó phải chờ 30-90 ngày để nhận vàng theo giấy hẹn, thì chỉ trong một buổi chiều, hàng loạt người có lịch nhận trong tháng 3 và tháng 4 bất ngờ được thông báo đến lấy vàng ngay. Nhiều người cho rằng, việc Bảo Tín Mạnh Hải trả vàng sớm là do sau thông tin của BTMC thì khách hàng có giấy hẹn trong tháng 3 và tháng 4 của BTMH nhận đc tin nhắn thông báo trả hàng ngay trong chiều 25/3.

Thông báo giá mua bán vàng của Bảo Tín Mạnh Hải chiều 25/3.

Anh P.T.H. (Hà Nội) cho biết khá bất ngờ khi nhận được thông báo lấy vàng sớm: “Tôi có giấy hẹn đến tháng sau nhưng chiều nay nhận được tin nhắn ra nhận luôn. Có lẽ việc Bảo Tín Mạnh Hải trả sớm như vậy là do thông tin của BTMC tác động. Nếu đã có thể trả sớm như vậy thì trước đó việc phải chờ hàng tháng khiến tôi băn khoăn về nguồn cung thực tế”.

Trong khi đó, chị N.T.L. (Hà Đông, Hà Nội) cho hay: “Nhiều người được nhận vàng sớm thì mừng, nhưng cách làm này khiến người mua khó đoán định. Có lúc phải chờ rất lâu, có lúc lại trả dồn dập. Với hình thức trả tiền trước như vậy, người mua vẫn là bên phải chờ đợi và chịu rủi ro nhiều hơn”.

Sự thay đổi đột ngột này làm dấy lên câu hỏi, nếu nguồn cung hạn chế, vì sao có thể trả hàng đồng loạt trong thời gian ngắn? Ngược lại, nếu nguồn vàng vẫn sẵn, vì sao khách hàng phải chờ đợi kéo dài trước đó? Nhiều người cho rằng, hiện tượng “khan hiếm vàng” có thể không hoàn toàn là thiếu thật, mà phần nào do cách bán và giao hàng. Nếu thực sự thiếu vàng sẽ khó có chuyện nhiều khách được trả hàng cùng lúc trong thời gian ngắn. Điều đó cho thấy vàng có thể vẫn sẵn.

Người dân xếp hàng chờ lấy vàng

Anh N.V.T. (Hà Nội) cho rằng: “Nếu thật sự thiếu vàng thì không thể trả hàng loạt trong một buổi chiều như vậy. Theo tôi, không phải không có vàng mà là thời điểm giao phụ thuộc vào bên bán, nên tạo ra sự khan hiếm giả để dân tranh nhau xếp hàng mua. Tạo ra tình trạng cung không đủ cầu”.

Cần xem xét dấu hiệu lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi

Bên cạnh câu chuyện nguồn cung, mức giá thu mua vàng cũng là vấn đề gây chú ý. Theo phản ánh của người dân, chiều 25/3 tại hệ thống cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ của Bảo tín Minh Châu (vàng rồng Thăng Long) được thu mua với mức giá khoảng 158 triệu đồng/lượng. Trong khi nhẫn ép vỉ của Kim Gia Bảo được mua vào với mức 170,5 triệu đồng/lượng, giá mua này thấp hơn đến 12,5 triệu đồng/lượng so với mặt bằng giá vàng thương hiệu cùng thời điểm.

Ở góc độ thị trường, không ít khách hàng cho rằng, cách thu mua vàng của Bảo Tín Mạnh Hải là chưa hợp lý. Bảo Tín Mạnh Hải đã tranh thủ thời điểm người dân hoang mang, lo lắng để mua vàng vào với giá thấp. Bảo Tín Mạnh Hải đang đặt người bán vào thế yếu để gia tăng lợi nhuận cho mình.

Luật sư Hoàng Văn Hà - Công ty Luật ARC Hà Nội cho rằng: “Việc doanh nghiệp thu mua vàng với giá chênh lệch lớn có thể gây bất lợi cho người dân, nhưng nếu không vi phạm quy định về niêm yết giá, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thì khó kết luận sai phạm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét dấu hiệu lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi”.

Để có thông tin cụ thể về vấn đề trên, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chuyển nội dung đến Bảo Tín Mạnh Hải.

Trước câu hỏi về việc vì sao sản phẩm vàng thương hiệu lại được thu mua theo giá nguyên liệu, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết: “Đối với các sản phẩm không thuộc thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải (bao gồm cả sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu mua tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu), Công ty thu mua theo giá vàng nguyên liệu và chính sách này đã được áp dụng từ trước, không phải chỉ điều chỉnh từ ngày 25/03/2026”.

Liên quan đến việc trả vàng sớm, doanh nghiệp này cho biết, hiện tại Bảo Tín Mạnh Hải đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất để có thể trả hàng sớm hơn cho khách. Tuy nhiên, trước mắt mới có thể trả sớm đối với các đơn hàng Tứ Quý 1 chỉ và Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen có ngày hẹn đến 30/04/2026. Các sản phẩm khác Công ty vẫn cam kết trả đúng theo thời gian đã hẹn trên hợp đồng.

“Trên thực tế, từ trước ngày 25/03/2026, Bảo Tín Mạnh Hải cũng đã hỗ trợ trả sớm một số đơn hàng cho khách”, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho hay.