Mỗi tháng mất thêm hàng trăm nghìn đồng vì giá điện nhà trọ

Với nhiều sinh viên, công nhân và người lao động có thu nhập thấp, tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước là những khoản chi tiêu không thể cắt giảm. Đặc biệt, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát tăng cao, tiền điện có thể trở thành gánh nặng đối với người thuê trọ.

Hiện tại, nhiều người vẫn đang phải trả tiền điện theo mức giá do chủ nhà tự đưa ra mà không biết mình có quyền được áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định.

Theo chị Nguyễn Thu Hường, người thuê phòng tại một nhà trọ thuộc phường Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hai năm vừa qua, chủ trọ đã thu 4.300 đồng/kWh.Vào những tháng sử dụng điều hòa thường xuyên, lượng điện tiêu thụ của phòng có thể lên đến 157 kWh, tương đương số tiền phải thanh toán hơn 600.000 đồng.

Trước đây, chị Hường chỉ biết đóng tiền theo mức chủ nhà đưa ra, không rõ người thuê trọ cũng được hưởng chính sách giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Tương tự, anh Nguyễn Đắc Tuấn Anh, người thuê phòng tại một chung cư mini (phường Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh giá điện đang phải trả là 4.500 đồng/kWh. Theo đó, sau đợt điều chỉnh giá điện năm 2025, chủ nhà thông báo tăng mức thu đối với người thuê với lý do giá điện Nhà nước tăng.

Do không nắm rõ cách tính và định mức điện sinh hoạt, anh Tuấn Anh cũng như nhiều người đang thuê trọ khác vẫn chấp nhận thanh toán.

“Việc tìm được phòng trọ có địa điểm phù hợp, thuận tiện với công việc tại thành phố lớn đã hết sức khó khăn. Do đó, việc một số chi phí như điện, nước, internet… có phải trả cao hơn bình thường một chút thì người thuê cũng phải cố gắng khắc phục bằng cách sử dụng tiết kiệm”, anh Tuấn Anh bộc bạch.

Thu tiền điện vượt quy định, chủ nhà trọ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, việc áp dụng giá bán điện đối với người thuê nhà được quy định cụ thể tại Thông tư số 60/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương. Trong đó, quy định rõ nguyên tắc tính giá điện, cách xác định định mức sử dụng điện và trách nhiệm của chủ nhà cho thuê cũng như các bên liên quan, nhằm bảo đảm việc thu tiền điện đúng quy định, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người thuê nhà.

Theo đó, đối với trường hợp sinh viên, người lao động thuê nhà không phải là một hộ gia đình, nếu hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và đáp ứng điều kiện về đăng ký cư trú, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê có thể thực hiện giao kết hợp đồng mua bán điện theo quy định.

Với trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, ngành điện có trách nhiệm cấp định mức dựa trên thông tin cư trú. Cứ bốn người được tính tương đương một hộ sử dụng điện để áp dụng định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt; một người được tính một phần tư định mức, hai người được tính một nửa và ba người được tính ba phần tư.

Đối với trường hợp thuê dưới 12 tháng mà chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, Thông tư số 60/2025/TT-BCT quy định áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc hai, tương ứng khoảng sản lượng từ 101 đến 200 kWh, cho toàn bộ sản lượng đo đếm tại công tơ.

Điều này cho thấy không thể mặc nhiên áp dụng một mức giá điện cố định 4.000 đồng hoặc 5.000 đồng/kWh đối với mọi phòng trọ. Việc tính tiền cần căn cứ vào hình thức hợp đồng, số người cư trú, định mức được cấp và hóa đơn do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Để tránh tranh chấp kéo dài, người thuê có thể lưu giữ hình ảnh công tơ, bảng kê tiền điện, tin nhắn thông báo mức thu, hợp đồng thuê và chứng từ chuyển khoản. Nếu chủ nhà không hợp tác, người thuê có thể phản ánh tới đơn vị điện lực địa phương hoặc UBND xã, phường nơi có nhà trọ để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý.

Tại Hà Nội, người dân có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 1900.1288 hoặc đầu số tổng đài chung toàn quốc là 1558.

Ngoài ra, đối với những tranh chấp liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, người dân cũng có thể liên hệ Tổng đài 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được tư vấn về quyền lợi và hướng dẫn phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền.

Từ thực tế các khu nhà trọ, có thể thấy việc bảo vệ quyền lợi người thuê không chỉ phụ thuộc vào chế tài xử phạt mà còn đòi hỏi sự minh bạch trong từng hóa đơn và trách nhiệm giám sát của chính quyền địa phương.

Giá điện sinh hoạt là chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Người thuê nhà, dù ở ngắn hạn hay dài hạn, đều cần được thông tin đầy đủ và bảo đảm quyền lợi theo quy định.