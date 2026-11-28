Từ quy định bắt buộc tỷ lệ nhựa tái chế, chế tài siết chặt hành vi “tẩy xanh” đến việc đưa các chỉ tiêu xanh vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thể chế đang trở thành bệ phóng quan trọng nhất để điều tiết thị trường.

Bắt buộc sử dụng nhựa tái chế - Đột phá thể chế kiến tạo thị trường tiêu dùng bền vững

Chuyển từ "vận động" sang "bắt buộc": Hành lang pháp lý mới năm 2026

Chia sẻ tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2026, TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, khẳng định việc lựa chọn con đường phát triển xanh và tiêu dùng bền vững không còn là giải pháp tình thế hay khuyến khích đơn thuần, mà đã trở thành đòi hỏi cấp thiết và là lựa chọn chiến lược cho tương lai phát triển của đất nước.

Đánh giá về hệ thống chính sách, TS. Tạ Đình Thi nhấn mạnh 3 bước chuyển mình quan trọng của hệ thống pháp luật vừa chính thức đi vào cuộc sống:

TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2026: Tạo hành lang pháp lý chặt chẽ để loại bỏ các thiết bị có công nghệ lạc hậu, tốn năng lượng; đơn giản hóa thủ tục dán nhãn năng lượng và thúc đẩy mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO).

Sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và siết quy định nhựa tái chế: Bên cạnh công cụ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), Quốc hội và Chính phủ đang hoàn thiện quy định về tỷ lệ bắt buộc sử dụng nhựa tái chế trong sản xuất bao bì và hàng hóa tiêu dùng. Quy định này tạo động lực kinh tế trực tiếp cho ngành tái chế tuần hoàn.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023: Xác lập rõ quyền của người dân được tiếp cận thông tin minh bạch, đồng thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thông tin, "tẩy xanh" (greenwashing) trên thị trường lẫn thương mại điện tử.

"Chúng ta cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào tuyên truyền, vận động sang cách tiếp cận đồng bộ hơn, trong đó pháp luật, cơ chế thị trường và trách nhiệm xã hội cùng tạo động lực cho sự thay đổi. Đặc biệt, phải đẩy mạnh chính sách mua sắm công xanh để các cơ quan nhà nước đi đầu trong việc lựa chọn sản phẩm thân thiện môi trường", TS. Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

Bảo vệ niềm tin thị trường và vai trò kiến tạo của chính quyền địa phương

Dưới góc độ quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cho rằng tiêu dùng bền vững không đơn thuần là việc mua sắm sản phẩm xanh, mà là cách thức sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và hạn chế lãng phí. Để bảo vệ niềm tin của người dân, Chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026–2030 đã xác định rõ việc tăng cường tính minh bạch và minh định trách nhiệm của các chủ thể trên thị trường.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương

Ông Trịnh Anh Tuấn khẳng định: "Người tiêu dùng chỉ có thể thực hiện quyền lựa chọn có trách nhiệm khi được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác về nguồn gốc, đặc tính an toàn của sản phẩm. Doanh nghiệp cần nhận thức rõ rằng sự minh bạch, uy tín và trách nhiệm chính là lợi thế cạnh tranh lâu dài nhất chứ không phải là các chiêu trò quảng cáo thổi phồng".

Ở góc độ triển khai thực thi tại địa phương, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết Thủ đô đã cụ thể hóa các quy định thể chế Trung ương bằng hệ thống mục tiêu hành động hết sức quyết liệt giai đoạn 2026–2030. Lần đầu tiên, Hà Nội đã đưa trực tiếp các chỉ tiêu về định mức tiêu hao năng lượng trên GDP, tỷ lệ năng lượng tái tạo, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng và diện tích cây xanh vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố cũng như cấp quận, huyện, thị xã.

Thành phố đặt mục tiêu cắt giảm 18,71% phát thải khí nhà kính vào năm 2030, tiết kiệm 8,0%–10,0% tổng tiêu thụ năng lượng và phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng bao bì thân thiện môi trường thay thế hoàn toàn túi nilon dùng một lần.

"Khi thể chế được luật hóa thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế địa phương, chính quyền sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc để kiến tạo hạ tầng xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp", ông Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.

3 đột phá thể chế năm 2026 định hình thị trường Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm (sửa đổi): Hiệu lực từ đầu năm 2026, loại bỏ thiết bị tốn điện, thúc đẩy mô hình dịch vụ ESCO (mô hình hợp tác đầu tư năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng). Siết quy định EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và nhựa tái chế. Theo đó, bắt buộc tỷ lệ nhựa tái chế trong bao bì; phạt nghiêm hành vi gian lận thông tin, "tẩy xanh”. Tiên phong mua sắm công xanh, trong đó cơ quan Nhà nước đi đầu chọn sản phẩm dán nhãn sinh thái, tích hợp chỉ tiêu xanh vào quy hoạch local.