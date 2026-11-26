Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần ưu tiên gì?
Thứ Năm, 10:29, 26/11/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, nền tảng số và các mô hình kinh doanh xuyên biên giới, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và đối tác ở trong nước cũng như quốc tế.
VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua những sửa đổi quan trọng đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, nội dung nổi bật liên quan đến tăng quyền kiểm soát thông tin cá nhân, hoàn thiện cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu và đưa hoạt động hỗ trợ giải quyết tranh chấp đến gần người dân hơn.
VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua những sửa đổi quan trọng đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, nội dung nổi bật liên quan đến tăng quyền kiểm soát thông tin cá nhân, hoàn thiện cơ chế kiểm soát hợp đồng theo mẫu và đưa hoạt động hỗ trợ giải quyết tranh chấp đến gần người dân hơn.
VOV.VN - Hiện tại, người tiêu dùng có thể tiếp cận kênh hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc thông qua Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838. Ngoài ra, mạng lưới Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn 29 đơn vị tại 34 địa phương trên cả nước là những địa chỉ mà người tiêu dùng có thể gửi kiến nghị đến.
VOV.VN - Hiện tại, người tiêu dùng có thể tiếp cận kênh hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc thông qua Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800 6838. Ngoài ra, mạng lưới Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn 29 đơn vị tại 34 địa phương trên cả nước là những địa chỉ mà người tiêu dùng có thể gửi kiến nghị đến.