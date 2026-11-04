Cà phê Arabica Sơn La hướng tới đấu giá Quốc tế tại Mỹ

Chuẩn hóa chất lượng, mở rộng cơ hội xuất khẩu

Sơn La có khoảng 44.000 ha cà phê Arabica, sản lượng cà phê nhân năm 2026 ước đạt gần 60.000 tấn; trong đó, diện tích cà phê đặc sản đạt hơn 1.120 ha, sản lượng khoảng 500 tấn. Đáng chú ý là thương hiệu cà phê Sơn La đã có mặt tại một số thị trường nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ.

Theo lộ trình, tỉnh Sơn La phấn đấu đưa sản phẩm tham gia phiên đấu giá riêng ACE Private Collection Auction theo tiêu chuẩn COE (Cup of Excellence), dự kiến tổ chức tại Mỹ năm 2027. Để đạt mục tiêu này, các lô cà phê phải đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng thử nếm, độ đồng đều, quy trình sơ chế, bảo quản và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trong đó, điểm thử nếm thường phải đạt từ 86 điểm trở lên.

Hiện Sơn La có khoảng 44.000 ha cà phê Arabica

Cùng với chuẩn hóa vùng nguyên liệu, Sơn La đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu vùng trồng, kiểm soát quy trình sản xuất và xây dựng chuỗi liên kết giữa nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế đã số hóa, chia sẻ dữ liệu của hơn 20.000 hộ dân, góp phần minh bạch thông tin vùng nguyên liệu và phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Việc tham gia đấu giá quốc tế sẽ tạo động lực để người trồng cà phê Sơn La nâng cao chất lượng sản xuất

Với định hướng phát triển cà phê chất lượng cao, bền vững, việc tham gia đấu giá quốc tế mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, rang xay lớn và còn tạo động lực để người trồng cà phê Sơn La nâng cao chất lượng sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm và thu nhập.