Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

Những ngày qua, hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc bán đại trà xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 11 ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cửa hàng đã tiến hành súc bể chứa xăng để nhập xăng E10. Hiện, toàn bộ các cây xăng của cửa hàng đều bán E10, không còn bán xăng khoáng A95, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra khoảng 17m3 xăng E10, bằng sản lượng tiêu thụ xăng khoáng A95.

“Từ ngày 21/5/2026, cửa hàng đã triển khai bán xăng E10. Nhiều khách hàng nói đã theo dõi và sẵn sàng đổ xăng E10. Trước khi thực hiện bán xăng này, cửa hàng cũng đã niêm yết, treo băng rôn cách đây cả nửa tháng để cho khách hàng biết”, ông Hưng nói.

Xe ô tô đổ xăng E10 tại cây xăng

Ông Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng cho biết, hiện nay 80 cửa hàng bán xăng dầu của đơn vị đều đã bán xăng E10. Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao cung ứng nhiên liệu xăng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4 vừa qua, Công ty được Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để phối trộn xăng E10 tại tổng kho xăng dầu TP Đà Nẵng.

“Hiện tại theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, doanh nghiệp thực hiện pha trộn 10% ethanol vào xăng khoáng RON95. Hiện nay tại Petrolimex có phòng quy láp 27, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện để phối trộn và thử nghiệm trước khi đưa mặt hàng ra thị trường. Petrolimex cam kết hàng hóa của đơn vị đưa ra thị trường đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước công bố”, ông Nhân khẳng định.

Tại nhiều cửa hàng ở TP Đà Nẵng hiện chỉ bán xăng sinh học E10

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có 10 kho xăng dầu, trong đó 8 kho có sức chứa trên 5.000 m3 thuộc Bộ Công Thương quản lý và 2 kho có sức chứa nhỏ dưới 5.000 m3 do thành phố Đà Nẵng quản lý. Bà Trần Thị Thu Nhung, Trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn TP Đà Nẵng, một số đơn vị cũng đã triển khai bán xăng sinh học E10 tại các cửa hàng trực thuộc sớm hơn lộ trình 1/6.

"Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp để triển khai động bộ việc bán xăng E10, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Sở kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại xăng theo lộ trình, các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc tự ý tăng giá bất hợp lý”, bà Nhung cho biết.