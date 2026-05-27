English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các cửa hàng xăng dầu ở Đà Nẵng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6

Thứ Tư, 16:46, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN-Thực hiện lộ trình bán xăng E10 từ ngày 1/6 của Bộ Công Thương, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết như xin giấy chứng nhận đủ khả năng phối trộn, súc rửa bình chứa nhiên liệu. Nhiều cửa hàng đã bán xăng E10 sớm hơn kế hoạch

Những ngày qua, hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc bán đại trà xăng sinh học E10 từ ngày 1/6/2026. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 11 ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, cửa hàng đã tiến hành súc bể chứa xăng để nhập xăng E10. Hiện, toàn bộ các cây xăng của cửa hàng đều bán E10, không còn bán xăng khoáng A95, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán ra khoảng 17m3 xăng E10, bằng sản lượng tiêu thụ xăng khoáng A95. 

“Từ ngày 21/5/2026, cửa hàng đã triển khai bán xăng E10. Nhiều khách hàng nói đã theo dõi và sẵn sàng đổ xăng E10. Trước khi thực hiện bán xăng này, cửa hàng cũng đã niêm yết, treo băng rôn cách đây cả nửa tháng để cho khách hàng biết”, ông Hưng nói.

cac cua hang xang dau o Da nang san sang ban xang e10 tu ngay 1 6 hinh anh 1
Xe ô tô đổ xăng E10 tại cây xăng

Ông Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng cho biết, hiện nay 80 cửa hàng bán xăng dầu của đơn vị đều đã bán xăng E10. Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao cung ứng nhiên liệu xăng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tháng 4 vừa qua, Công ty được Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để phối trộn xăng E10 tại tổng kho xăng dầu TP Đà Nẵng. 

“Hiện tại theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, doanh nghiệp thực hiện pha trộn 10% ethanol vào xăng khoáng RON95. Hiện nay tại Petrolimex có phòng quy láp 27, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn điều kiện để phối trộn và thử nghiệm trước khi đưa mặt hàng ra thị trường. Petrolimex cam kết hàng hóa của đơn vị đưa ra thị trường đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước công bố”, ông Nhân khẳng định.

cac cua hang xang dau o Da nang san sang ban xang e10 tu ngay 1 6 hinh anh 2
Tại nhiều cửa hàng ở TP Đà Nẵng hiện chỉ bán xăng sinh học E10

Theo Sở Công Thương TP Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có 10 kho xăng dầu, trong đó 8 kho có sức chứa trên 5.000 m3 thuộc Bộ Công Thương quản lý và 2 kho có sức chứa nhỏ dưới 5.000 m3 do thành phố Đà Nẵng quản lý. Bà Trần Thị Thu Nhung, Trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn TP Đà Nẵng, một số đơn vị cũng đã triển khai bán xăng sinh học E10 tại các cửa hàng trực thuộc sớm hơn lộ trình 1/6.

"Sở Công Thương Đà Nẵng tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp để triển khai động bộ việc bán xăng E10, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Sở kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại xăng theo lộ trình, các hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc tự ý tăng giá bất hợp lý”, bà Nhung cho biết.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tag: đà nẵng xăng e10 kinh doanh xăng dầu phối trộn e10
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết
Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người tiêu dùng liên quan đến vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và dấu hiệu tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

Đà Nẵng kiểm tra, xử lý vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, người tiêu dùng liên quan đến vi phạm trong niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết và dấu hiệu tăng giá bất hợp lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác minh thông tin một số cửa hàng bán xăng số lượng hạn chế
Đà Nẵng xác minh thông tin một số cửa hàng bán xăng số lượng hạn chế

VOV.VN - Sáng nay (12/11), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng có thông cáo báo chí về kết quả xác minh thông tin một số cây xăng trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng hết xăng, bán xăng hạn chế về số lượng và cập nhật tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Đà Nẵng xác minh thông tin một số cửa hàng bán xăng số lượng hạn chế

Đà Nẵng xác minh thông tin một số cửa hàng bán xăng số lượng hạn chế

VOV.VN - Sáng nay (12/11), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng có thông cáo báo chí về kết quả xác minh thông tin một số cây xăng trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng hết xăng, bán xăng hạn chế về số lượng và cập nhật tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá
Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá

Tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn găm hàng, tăng giá

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường.

Triển khai xăng E10 từ 1/6: Siết giám sát để đảm bảo lộ trình
Triển khai xăng E10 từ 1/6: Siết giám sát để đảm bảo lộ trình

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Triển khai xăng E10 từ 1/6: Siết giám sát để đảm bảo lộ trình

Triển khai xăng E10 từ 1/6: Siết giám sát để đảm bảo lộ trình

VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Những lưu ý đối với người dùng chuyển từ xăng A92 và A95 sang E10
Những lưu ý đối với người dùng chuyển từ xăng A92 và A95 sang E10

VOV.VN - Các hãng xe, hãng nhiên liệu và chuyên gia kỹ thuật cho biết, việc trộn hai loại xăng A95 và E10 trong cùng bình nhiên liệu không phải vấn đề lớn gây hư hại động với các dòng xe hiện đại. Liệu xe đời cũ có tương thích được không?

Những lưu ý đối với người dùng chuyển từ xăng A92 và A95 sang E10

Những lưu ý đối với người dùng chuyển từ xăng A92 và A95 sang E10

VOV.VN - Các hãng xe, hãng nhiên liệu và chuyên gia kỹ thuật cho biết, việc trộn hai loại xăng A95 và E10 trong cùng bình nhiên liệu không phải vấn đề lớn gây hư hại động với các dòng xe hiện đại. Liệu xe đời cũ có tương thích được không?

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá