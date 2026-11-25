Từ món hàng giảm giá đến những chiếc bẫy trên không gian mạng

Những ngày gần cuối tháng 11, các chương trình mua sắm trực tuyến liên tục xuất hiện với mức giảm giá hấp dẫn, nhiều người tiêu dùng bắt đầu lên kế hoạch săn hàng Black Friday.

Trên không gian mạng cũng như tại các cửa hàng trực tiếp, người tiêu dùng không khó để bắt gặp những lời quảng cáo như giảm giá 70-90%, hàng chính hãng xả kho, mua một tặng ba hay ưu đãi chỉ dành cho một số lượng khách hàng nhất định.

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Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các lực lượng chức năng phía sau những lời quảng cáo, mời chào hấp dẫn có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí là những chiếc bẫy được dựng lên có chủ đích.

Ngày 11/11/2026, Công an TP. Cần Thơ phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong mùa săn sale. Theo cơ quan công an, các đối tượng lợi dụng tâm lý ham ưu đãi, muốn mua hàng giá rẻ và sợ bỏ lỡ cơ hội mua sắm hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập website, fanpage hoặc gian hàng trực tuyến giả mạo các thương hiệu uy tín. Giao diện được thiết kế chuyên nghiệp, sử dụng hình ảnh sản phẩm đẹp mắt, logo chính hãng, thậm chí sao chép gần như hoàn toàn nội dung từ trang bán hàng thật.

Để tạo lòng tin, đối tượng có thể sử dụng bình luận giả, thông báo đã bán hàng thành công hoặc hình ảnh khách hàng nhận hàng, chuyển khoản.

Khi người mua liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ đơn hàng vào tài khoản cá nhân. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt liên lạc, không giao hàng hoặc tiếp tục đưa ra các lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Trên thực tế, vào tháng 9/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 7 đối tượng trong đường dây giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo. Theo kết quả điều tra bước đầu, nhóm này đã chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng mua sắm trực tuyến để xây dựng kịch bản lừa đảo, giả danh nhiều bộ phận khác nhau nhằm khiến nạn nhân tin tưởng và làm theo hướng dẫn.

Ngoài ra, theo thông tin cảnh báo từ Bộ Công an, những hành vi mạo danh người bán, người mua, sử dụng đường link giả, mã QR độc hại hoặc ứng dụng chứa mã độc nằm trong các kịch bản lừa đảo phổ biến trên không gian mạng năm 2026.

Điều đáng lo ngại là sự phát triển của công nghệ khiến các đối tượng có thể tạo ra website giả, video quảng cáo và nội dung tương tác rất giống thật. Vì vậy, số lượng người theo dõi lớn, bình luận tích cực hay dấu hiệu quảng cáo được tài trợ không đủ để chứng minh một gian hàng đáng tin cậy.

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn hàng hóa, không nên chỉ căn cứ vào mức giá giảm hoặc các chương trình ưu đãi hấp dẫn làm tiêu chí duy nhất khi lựa chọn sản phẩm.

Chủ động phòng tránh, bảo vệ thông tin cá nhân

Từ góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, người dân có thể liên hệ Tổng đài 1800.6838 để được tư vấn, hướng dẫn phương thức gửi phản ánh, kiến nghị.

Đồng thời, đại diện cơ quan này cũng đưa ra hướng dẫn mua sắm an toàn, cụ thể, người mua cần kiểm tra chính xác địa chỉ website, tên miền, thông tin người bán, chính sách đổi trả và phương thức thanh toán. Đối với các gian hàng trên sàn thương mại điện tử, nên ưu tiên thực hiện toàn bộ giao dịch ngay trong hệ thống của sàn.

Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng cho người tự xưng là nhân viên hỗ trợ, không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

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Đồng thời, nếu nhận cuộc gọi thông báo cần thanh toán thêm tiền để nhận voucher hoặc hoàn tiền, người dân nên chủ động kiểm tra trên ứng dụng chính thức thay vì làm theo hướng dẫn của người gọi.

Trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, áp dụng biện pháp bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan công an.

Các chứng cứ như nội dung tin nhắn, số điện thoại, tên tài khoản nhận tiền, đường link, hóa đơn điện tử và lịch sử giao dịch cần được giữ nguyên để phục vụ việc xác minh.

Mua sắm trong các chương trình giảm giá là nhu cầu chính đáng, tuy nhiên, một món hàng giá rẻ chỉ thực sự mang lại lợi ích khi giao dịch được thực hiện an toàn, thông tin minh bạch và quyền lợi người mua được bảo đảm.

Giữa hàng nghìn lời quảng cáo hấp dẫn mùa Black Friday, sự tỉnh táo và thói quen tự kiểm chứng thông tin vẫn là những biện pháp quan trọng nhất để người tiêu dùng bảo vệ mình.