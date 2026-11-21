Nhắc nợ tối đa 5 lần/ngày, không được đe dọa khách hàng

Thời gian gần đây, cơ quan công an các địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, khủng bố người vay. Trong đó, một số người được biết đến với danh xưng “giang hồ mạng” do thường xuyên hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội.

Điển hình, ngày 6/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tức “Hiệp đen”) cùng 13 người liên quan để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hiệp cùng một số đối tượng dàn dựng, đăng tải các video bạo lực nhằm tạo thanh thế trên mạng xã hội. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa tham gia cho vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm trở lên.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 7/10/2026, Công an tỉnh Sơn La khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thảo, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Thảo Ràn Ri”, để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023, Thảo nhiều lần cho một người vay tổng số tiền gốc 180 triệu đồng, với lãi suất tương đương 182,5%/năm, qua đó thu lời gần nửa tỷ đồng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, Thảo liên tục gọi điện thúc ép, gây áp lực yêu cầu thanh toán.

Những vụ việc trên cho thấy những rủi ro, hệ lụy đáng lo ngại từ hoạt động cho vay lãi nặng, đặc biệt là tình trạng các đối tượng sử dụng những phương thức, thủ đoạn đòi nợ mang tính chất đe dọa, uy hiếp, gây sức ép đối với người vay và người thân của họ. Không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người vay, các hành vi này còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, đòi hỏi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu thông tin và nhận diện các hình thức cho vay có dấu hiệu bất hợp pháp để bảo vệ bản thân và gia đình.

Căn cứ theo quy định pháp luật, tổ chức cho vay có quyền yêu cầu khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với khoản nợ hợp pháp. Tuy nhiên, quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.

Cụ thể, điểm đ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 43/2016/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, quy định biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ của công ty tài chính phải phù hợp với đặc thù khách hàng, tuân thủ pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa.

Đáng chú ý, số lần nhắc nợ tối đa là 5 lần trong một ngày. Hình thức và thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng, nhưng phải nằm trong khoảng từ 7 - 21h.

Bên cạnh đó, đơn vị tài chính không được nhắc nợ, đòi nợ hoặc gửi thông tin thu hồi nợ tới tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Như vậy, việc một cá nhân được người vay cung cấp số điện thoại tham chiếu, hoặc có quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp với người vay, không đồng nghĩa những người đó phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ.

Các tổ chức cho vay cũng có trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng, việc tự ý sử dụng hình ảnh, số điện thoại, thông tin khoản vay để công khai, bêu xấu hoặc gây sức ép có thể xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng cần chủ động bảo vệ quyền lợi khi bị quấy nhiễu

Trước những rủi ro trong hoạt động cho vay và thu hồi nợ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Trước hết, khi bị gọi điện, nhắn tin quấy rối, người tiêu dùng cần lưu giữ lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, hình ảnh, nội dung đe dọa và các tài liệu liên quan. Đây là những chứng cứ quan trọng để phản ánh, khiếu nại hoặc tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nếu thực sự có khoản vay, khách hàng cần kiểm tra hợp đồng, đối chiếu số tiền gốc, lãi, phí và lịch thanh toán. Khi gặp khó khăn tài chính, nên chủ động trao đổi với tổ chức cho vay để tìm phương án giải quyết phù hợp.

Trường hợp không vay tiền, không bảo lãnh hoặc không có nghĩa vụ trả nợ, người bị liên hệ có quyền yêu cầu chấm dứt việc đòi nợ không có căn cứ đối với mình.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm từ công ty tài chính, người tiêu dùng có thể gửi khiếu nại tới bộ phận tiếp nhận, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp hoặc phản ánh đến cơ quan quản lý có thẩm quyền.

“Người dân cũng có thể liên hệ Tổng đài Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được tư vấn và hướng dẫn bảo vệ quyền lợi hợp pháp”, đại diện Bộ Công Thương khuyến nghị.

Đặc biệt, cũng theo thông tin từ ngành chức năng, trường hợp bị đe dọa tính mạng, cưỡng ép, xúc phạm nghiêm trọng hoặc phát hiện đường dây cho vay lãi nặng có dấu hiệu phạm tội, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được xem xét, xử lý.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đồng thời khuyến nghị người tiêu dùng thận trọng trước những lời quảng cáo cho vay nhanh, không cần chứng minh thu nhập trên mạng xã hội. Cùng với đó, người vay ưu tiên lựa chọn tổ chức tín dụng được cấp phép, tìm hiểu đầy đủ lãi suất, phí và các điều khoản trước khi ký hợp đồng.