Cao Bằng tăng cường chống buôn lậu dịp, gian lận thương mại dịp cuối năm

Trước tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, trong khi dịp cuối năm nhu cầu mua sắm tăng cao, các lực lượng chức năng tại Cao Bằng đang phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, từ hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội đến các tuyến, địa bàn biên giới

Trên thị trường, phương thức kinh doanh trực tuyến đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao cho công tác kiểm tra, xử lý. Các đối tượng có thể sử dụng Facebook, Zalo, TikTok để rao bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc xác định người bán và truy xuất nguồn hàng gặp khó khăn khi tài khoản được lập ẩn danh hoặc thông tin không đầy đủ.

Đội QLTT số 1, Chi cục QTLL tỉnh Cao Bằng tăng cường kiểm tra, kết hợp tuyên truyền pháp luật tại Chợ đêm phố đi bộ Kim Đồng- nơi tập trung đông người dân, du khách

Ông Hoàng Quốc Vĩnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng cho biết: Đơn vị phân công các cán bộ, công chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra địa bàn, chú trọng các mặt hàng về thực phẩm, đồ tiêu dùng, thuốc lá, rượu… và các hành vi gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử.

"Liên quan đến các hành vi gian lận thương mại trên môi trường điện tử, hiện tại khó khăn nhất là xác định nguồn gốc của các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở sử dụng nền tảng số như Zalo, Facebook… khiến việc xác định nguồn hàng tại cơ sở khá khó khăn. Với các mặt hàng vi phạm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát… chúng tôi kiên quyết xử lý với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ, không để thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn len lỏi vào cuộc sống hằng ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân", ông Hoàng Quốc Vĩnh khẳng định.

Ở khu vực biên giới, địa hình hiểm trở, nhiều sông suối và các đường mòn, lối mở khiến công tác kiểm soát đòi hỏi lực lượng chức năng phải thường xuyên nắm tình hình, điều chỉnh phương án tuần tra. Địa bàn Hải quan khu vực XVI quản lý gồm hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, với đường biên giới dài 611 km. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực XVI chủ trì bắt giữ, xử lý 115 vụ; trong đó có 111 vụ vi phạm hành chính, trị giá hàng hóa hơn 72 tỷ đồng, số tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Bốn vụ việc còn lại có dấu hiệu hình sự, gồm hai vụ ma túy, một vụ pháo và một vụ vảy tê tê.

Ông Nguyễn Thế Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng quản lý rủi ro, kết hợp đối chiếu hồ sơ với kiểm tra thực tế hàng hóa. Cách làm này nhằm phát hiện vi phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

“Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt kết quả cao. Thời gian qua, tại các cửa khẩu trên địa bàn được quản lý tốt, kịp thời đánh giá, nắm bắt và ngăn chặn các hành vi. Tuyên Quang, Cao Bằng đặc thù là hai tỉnh miền núi và bên phía bạn cũng vậy, do vậy việc buôn lậu, gian lận thương mại chỉ dừng ở mức độ chủ yếu là các mặt hàng cụ thể, chứ không phức tạp như nhiều mặt hàng tiêu dùng ở các cửa khẩu sôi động khác. Trong đó tập trung nổi lên một số mặt hàng như nguyên liệu thuốc lá nhập từ phía bạn về, hoặc các sản phẩm như đồ ăn, thực phẩm, xúc xích… Đây là những mặt hàng chúng tôi đang cố gắng quyết tâm ngăn chặn, để bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu trên địa bàn”, ông Bằng thông tin.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển xúc xích nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hiệp đồng chặt chẽ

Tại Cao Bằng, công tác đấu tranh trên tuyến biên giới có sự phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan. Trong 9 tháng năm 2026, các lực lượng đã khởi tố 6 vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trong đó, có một vụ việc, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ 67,8 kg pháo. Trong các vụ việc khác, lực lượng Cảnh sát kinh tế và Bộ đội Biên phòng phát hiện 5 vụ với 8 đối tượng, thu giữ 113 cá thể khỉ và 1.000 bao thuốc lá. Riêng lĩnh vực hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng phát hiện 39 vụ với 41 đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng.

Thượng tá Lục Quang Trung, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng nhận định, hoạt động của các loại tội phạm vẫn tiềm ẩn phức tạp, trong đó có mua bán, vận chuyển trái phép ma túy và hàng hóa qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. Phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng biên phòng chủ động phòng ngừa, phát hiện từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đơn vị tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện những dấu hiệu, nguy cơ nảy sinh tội phạm để có biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn ngay từ ban đầu. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng nắm tình hình, nhất là tình hình địa bàn, đối tượng và phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Trên cơ sở đó khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, bố trí sử dụng lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm tăng cường cho các hướng, địa bàn trọng điểm; tập trung vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ và nhất là ban đêm.

Các lực lượng chức năng tại Cao Bằng luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đạt kết quả cao

"Chúng tôi thường xuyên thay đổi thời gian tuần tra, địa điểm tuần tra, kiểm soát để không tạo thành quy luật cho các đối tượng nắm được và đối phó. Đồng thời phải đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng cán bộ, chiến sĩ tiếp tay, bao che, làm ngơ cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", thượng tá Lục Quang Trung cho biết.

Trong dịp cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là đối với các mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn của người dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và giữ ổn định thị trường tại Cao Bằng nói riêng, cả nước nói chung.