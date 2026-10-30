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Check-in tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026 có gì hot?

Thứ Sáu, 12:52, 30/10/2026
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VOV.VN - Tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026 ở quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, hàng nghìn phần quà hấp dẫn đang chờ đến với người tham gia check-in tại đây.

Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026 quy tụ 20 gian hàng, thu hút khoảng 10.000 – 15.000 lượt người tham dự, với sự tham gia của các đơn vị sản xuất, phân phối, bán lẻ, sàn thương mại điện tử và các tổ chức liên quan.

check-in tai ngay hoi tri an nguoi tieu dung - consumer fest 2026 co gi hot hinh anh 1
Hàng nghìn phần quà hấp dẫn đang chờ đến với người tham gia check-in tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest 2026

Tại ngày hội, người dân có cơ hội tham quan, trải nghiệm nhiều nhóm sản phẩm và dịch vụ, từ sản phẩm công nghệ, sản phẩm OCOP đến các sản phẩm xanh, sạch và những giải pháp tiêu dùng thông minh. Đây cũng là dịp để các đơn vị kinh doanh và tổ chức liên quan giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin, tương tác trực tiếp với khách hàng và tiếp nhận ý kiến từ người tiêu dùng, qua đó tăng cường kết nối và củng cố niềm tin trên thị trường.

Bên cạnh đó, ngày hội còn có các hoạt động giao lưu doanh nghiệp – người tiêu dùng, trò chơi tương tác, đố vui kiến thức tiêu dùng, nhận diện hàng giả – hàng thật, minigame cùng các chương trình tri ân, quà tặng, voucher và ưu đãi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thiết thực, hấp dẫn cho khách tham dự. Việc lồng ghép kiến thức bảo vệ người tiêu dùng vào các hoạt động tương tác góp phần đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với cộng đồng bằng những hình thức sinh động, dễ tiếp cận.

Điểm nhấn của Consumer Fest 2026 là nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Hoạt động thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, minh bạch thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh tế số phát triển, người tiêu dùng có thêm nhiều cơ hội tiếp cận hàng hóa, dịch vụ nhưng cũng đối mặt với những rủi ro như thông tin sai lệch, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo gây nhầm lẫn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng lựa chọn hàng hóa, dịch vụ an toàn và chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình ngày càng trở nên cần thiết. Thông qua các hoạt động của ngày hội, thông điệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa rộng rãi, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; khuyến khích xây dựng văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, hướng tới môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

Ngày hội tri ân người tiêu dùng – Consumer Fest 2026 diễn ra ngày 31/10 tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức.

Cảm ơn sự Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đồng hành cùng chương trình!

PV/VOV.VN
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VOV.VN - Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer fest 2026 sẽ diễn ra ngày 31/10 tại quảng trường Grande, Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên, với các màn trình diễn hấp dẫn của nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như Tuấn Cry, Quân A.P… và minigame với nhiều phần quà hấp dẫn tri ân người tiêu dùng.

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