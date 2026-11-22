Mua vé dễ dàng, hoàn tiền phát sinh nhiều vướng mắc

Sự phát triển của các ứng dụng đặt vé máy bay, du lịch trực tuyến giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh giá, lựa chọn chuyến bay và thanh toán ngay trên điện thoại. Tuy nhiên, sự tiện lợi ở khâu mua vé không đồng nghĩa với việc hoàn, hủy vé cũng diễn ra đơn giản.

Một tình huống có thể phát sinh là hành khách đặt vé qua ứng dụng du lịch trung gian, nhưng vì bận công việc đột xuất hoặc phát sinh các vấn đề khách quan nên phải hủy chuyến. Khi liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để hỏi thủ tục hoàn vé, khách được hướng dẫn quay lại ứng dụng đã mua vé để giải quyết.

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Điều khiến người tiêu dùng băn khoăn là khi đối chiếu thông tin từ hai phía, số tiền được ứng dụng dự kiến hoàn trả lại khác với mức hoàn vé do hãng hàng không thông báo. Nếu số tiền qua ứng dụng thấp hơn, phần chênh lệch thuộc khoản phí nào? Do hãng hàng không thu hay đơn vị trung gian tự áp dụng?

Điển hình vào ngày 10/3/2026 vừa qua, sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để sửa chữa, khiến nhiều chuyến bay đến Đà Lạt bị hủy. Theo đó, hành khách đặt vé qua ứng dụng trung gian gặp khó khăn trong quá trình hoàn tiền.

Cụ thể, trong vụ việc trên, các hành khách đặt ứng dụng MoMo Travel được thông báo thời gian hoàn tiền khoảng 15 ngày, đồng thời cho biết khoản hoàn sẽ bị trừ 232.000 đồng phí xuất vé. Ngoài ra, hành khách đặt qua Traveloka cũng phản ánh việc khó tiếp cận nhân viên hỗ trợ trực tiếp khi yêu cầu hoàn tiền.

Người tiêu dùng có quyền yêu cầu làm rõ khoản tiền chênh lệch

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), về nguyên tắc, số tiền hoàn khi hành khách chủ động hủy vé phụ thuộc vào điều kiện của loại vé, chính sách của hãng bay, thời điểm gửi yêu cầu và các khoản phí phát sinh.

Tuy nhiên, khi mua vé qua ứng dụng trung gian, người tiêu dùng còn có thể phải chịu những khoản phí của nền tảng cung cấp dịch vụ.

Vấn đề cần đặt ra là các khoản phí đó có được thông báo rõ ràng ngay từ khi người tiêu dùng mua vé hay không? Khi khách yêu cầu hoàn vé, ứng dụng có cung cấp bảng kê chi tiết, phân biệt khoản tiền hãng bay khấu trừ và khoản phí của chính ứng dụng hay không?

Cụ thể, ngày 20/8/2026 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đưa ra khuyến cáo liên quan đến việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng khi các chuyến bay của Bamboo Airways bị hủy.

Trong đó, cơ quan này hướng dẫn trường hợp hành khách đặt vé thông qua đại lý hoặc kênh trung gian thì liên hệ với chính đơn vị đã bán vé để gửi yêu cầu và được hướng dẫn giải quyết. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng chủ động lưu giữ mã đặt chỗ, xác nhận đặt vé, chứng từ thanh toán, yêu cầu hoàn tiền và lịch sử trao đổi với các bên liên quan.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ, giá, phí, chi phí và các điều kiện giao dịch cho người tiêu dùng.

Đối với giao dịch thông qua nền tảng trung gian, trách nhiệm cung cấp thông tin cũng là một nội dung quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi khách hàng. Do đó, khi phát hiện số tiền hoàn vé trên ứng dụng không trùng với thông tin từ hãng bay, người tiêu dùng có cơ sở để yêu cầu đơn vị bán vé giải thích chi tiết về cách tính.

Cần làm rõ ít nhất ba nội dung: Hãng hàng không thực tế chấp thuận hoàn bao nhiêu tiền? Ứng dụng đã khấu trừ những khoản gì? Các khoản khấu trừ đó được quy định tại đâu, đã được thông báo cho khách hàng vào thời điểm nào?

Chỉ khi có đầy đủ thông tin, chứng từ và đối chiếu chính sách của từng bên mới có thể xác định khoản chênh lệch là hợp lý hay có dấu hiệu thiếu minh bạch.