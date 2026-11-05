Chi nhánh California Fitness đóng cửa, hội viên khởi kiện thế nào?

Đóng cửa, hội viên lo mất tiền

Gần đây, chuỗi phòng tập California Fitness & Yoga liên tục thu hẹp mạng lưới hoạt động. Trước đó, từ ngày 25/10, toàn bộ cơ sở của thương hiệu tại Hà Nội đã tạm đóng cửa; các chi nhánh tại Nha Trang, Biên Hòa và Đà Nẵng cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Ngày 3/11, doanh nghiệp cũng thông báo tạm ngừng hoạt động câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TPHCM) để điều chỉnh công tác vận hành.

Chuỗi California Fitness & Yoga của một phòng tập tại TP.HCM

Từ hệ thống khoảng 35 câu lạc bộ tại nhiều tỉnh, thành vào năm 2025, California Fitness & Yoga hiện chỉ còn một địa điểm duy trì hoạt động là Cali Bình Dương Square. Doanh nghiệp dự kiến mở cửa trở lại hai câu lạc bộ tại Vũng Tàu và Biên Hòa từ ngày 5/11, song chưa công bố thời điểm hoạt động trở lại của các cơ sở còn lại.

Việc đóng cửa hàng loạt khiến cộng đồng hội viên Califoria Fitness & Yoga xôn xao, nhiều hội viên mua thẻ tập dài hạn bị gián đoạn quyền lợi. Trước đó, đại diện là ông Dane Fort - nhà sáng lập kiêm CEO California Fitness & Yoga - xuất hiện trên video đăng fanpage của chuỗi, thay mặt ban lãnh đạo doanh nghiệp xin lỗi hội viên, nhân viên, đối tác và các bên liên quan về những vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

Vị CEO này đã cam kết chuỗi sẽ ngừng áp dụng khoản phụ thu đối với một số lớp GroupX và Yoga; đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ ưu tiên duy trì và từng bước khôi phục những dịch vụ thiết yếu như khăn tập, nước uống, hỗ trợ gửi xe...

Hội viên California Fitness & Yoga đối thoại với đại diện thương hiệu (Ảnh: California Fitness & Yoga).

Ngay sau thông báo, nhiều cơ sở California Fitness & Yoga dừng thu thêm phí 20.000 đồng, hội viên đang phấn khởi trở lại thì đến nay nhiều chi nhánh đóng cửa, việc tập luyện theo đó bắt buộc phải dừng.

Chị Nguyễn Thanh Mai (Hà Nội) cho biết, từ ngày 31/10 Cali Mipec Long Biên và Cali Times City đóng cửa. Do đó, chị Mai sẽ phải dừng tập luyện một thời gian, vì các chi nhánh tại Hà Nội đóng cửa toàn bộ.

Chị kể, gói hội viên của chị có thời hạn 5 năm được mua với giá khoảng 26 triệu đồng. Hiện, California Fitness & Yoga chưa có thông báo gì thêm về bảo đảm quyền lợi cho khách, chị Mai đang chờ đợi. Gói tập của chị còn hạn 2 năm, ước tính tương đương 10 triệu đồng.

Tương tự, chị Phạm Thuỳ Trang (TP.HCM) cho biết, hai tuần qua đã phải tạm ngừng tập luyện do chi nhánh gần nhà đóng cửa, dù vẫn còn thời hạn sử dụng gói hội viên dài hạn. Chị Trang đã chi khoảng 20 triệu đồng cho gói thời hạn 5 năm. Với khoảng 333.000 đồng/tháng, chị được hưởng trọn gói dịch vụ từ khăn tắm, nước… đến việc được tập tự do ở tất cả chi nhánh thuộc hệ thống. Hiện tại, chị vẫn đợi động thái từ thương hiệu này.

Cơ quan quản lý hướng dẫn khởi kiện

Trước phản ánh nhiều cơ sở California Fitness & Yoga tạm ngừng hoạt động, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có hướng dẫn hội viên phương thức giải quyết tranh chấp, trong đó có quyền khởi kiện tại tòa án.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có hướng dẫn hội viên California Fitness & Yoga về phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, trong bối cảnh một số cơ sở thuộc hệ thống này tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ.

Theo cơ quan này, thời gian gần đây, nhiều hội viên phản ánh, kiến nghị về việc các cơ sở tạm ngừng hoạt động, đồng thời đề nghị hỗ trợ chấm dứt hợp đồng và hoàn trả các khoản phí đã thanh toán trước.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, các yêu cầu liên quan đến thực hiện, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí dịch vụ thuộc quan hệ dân sự giữa hội viên và doanh nghiệp. Việc xác định quyền, nghĩa vụ của các bên cần căn cứ vào hợp đồng đã ký kết và quy định pháp luật liên quan.

Đáng chú ý, qua nghiên cứu Cẩm nang hội viên được California Fitness & Yoga công khai trên website, tại Điều 21 có nội dung quy định giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, nếu điều khoản trọng tài do doanh nghiệp đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung, khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết khác.

Như vậy, cơ quan chức năng cho rằng hội viên California Fitness & Yoga có thể lựa chọn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền thay vì giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Chuỗi California Fitness & Yoga của một phòng tập tại Hà Nội.

Về phương thức khởi kiện, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết hội viên có thể tự mình khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện, chấm dứt hợp đồng, hoàn trả phí dịch vụ và những quyền lợi hợp pháp khác.

Ngoài ra, hội viên có thể đề nghị tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đại diện khởi kiện. Theo điểm g khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức xã hội được thực hiện quyền này khi có yêu cầu và ủy quyền của người tiêu dùng theo quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý khuyến nghị hội viên lưu giữ hợp đồng, phụ lục, chứng từ thanh toán, thông báo của doanh nghiệp, tài liệu thể hiện tình trạng cung cấp dịch vụ, các yêu cầu đã gửi doanh nghiệp và những chứng cứ liên quan để phục vụ quá trình khởi kiện.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý, việc xác định căn cứ chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm hoàn trả tiền và mức hoàn trả cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tòa án khi vụ việc được khởi kiện và thụ lý theo quy định pháp luật.