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Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh mới

Thứ Tư, 11:33, 07/10/2026
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VOV.VN - Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 6/10, đưa S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại. Giá dầu ổn định trở lại cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt đã phần nào giải tỏa những lo ngại đè nặng lên thị trường những tuần gần đây.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,60%, lên 7.820,47 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,46%, đạt 27.604,74 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,49%, lên 51.531,57 điểm.

Động lực đáng chú ý tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Các cổ phiếu thuộc nhóm 7 công ty công nghệ hàng đầu, gồm Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia và Tesla, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ.

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Chỉ số S&P 500 lập đỉnh mới (Ảnh minh họa: KT)

“Đây là một phiên thị trường có phần dễ thở. Giá dầu Brent giảm một chút, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm nhẹ, vì vậy thị trường đang phản ứng tích cực với những thông tin này. Nhưng điều chúng ta thực sự thấy là sự trở lại của nhóm cổ phiếu 7 công ty công nghệ hàng đầu (Magnificent Seven). Đây là những mã đã dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ từ cuối tháng 6 và hôm nay chúng lại tiếp tục đóng vai trò đó”, ông Eric Lynch – Giám đốc điều hành, đồng quản lý danh mục đầu tư, Công ty Quản lý đầu tư Suncoast nhận định.

Một yếu tố khác hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư là kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Theo công cụ FedWatch của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), thị trường hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 2 liên tiếp tại cuộc họp tháng này đang giảm xuống.

Những kỳ vọng về lãi suất thời gian qua biến động mạnh theo giá dầu, sau khi xung đột với Iran đẩy giá năng lượng tăng cao và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát. Tuy nhiên, lo ngại nguồn cung đã phần nào dịu bớt sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đạt thỏa thuận giải phóng lượng dầu thô và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp, góp phần ổn định giá dầu WTI và Brent.

Hoàng Nguyễn/VOV1
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