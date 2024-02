Chợ cá lóc nướng lớn nhất TP.HCM trong ngày Vía Thần tài không quá đông đúc

Khác với mùng 10 tháng Giêng mọi năm, chợ cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú) năm nay không còn tình trạng kẹt xe từ sáng sớm, cũng không còn cảnh người người đứng xếp hàng dài chờ mua cá. Tại nhiều cửa hàng, khách thưa thớt, chủ yếu là người bán ra tận đường vẫy tay mời gọi mua cá.

Nhiều cửa hàng đã chủ động giảm lượng cá nhập vào - Ảnh: Hoàng Minh

Chị Nguyễn Thị Viên (chủ một cửa hàng cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ - Tân Quý) cho biết, cứ đến 5h sáng sớm ngày Vía Thần tài hàng năm, người dân đã lũ lượt xếp hàng tới cửa hàng của chị mua cá lóc nướng về cúng ngày Vía Thần tài và thường hết hàng từ 8 giờ sáng. Tuy nhiên, tới trưa mùng 10 tháng Giêng năm nay, chị Viên chỉ bán được một nửa số cá đã chuẩn bị.

“Mình vẫn bán từ sáng nhưng chưa tính được cụ thể bao nhiêu, chắc khoảng 1/2. Năm nay bán cá lai rai, không đông và dồn dập như năm ngoái. Mọi năm người mua đông, người ta đến ùn ùn, đến sáng đã bán gần hết là vãn khách nhưng năm nay lượng mua gần như ngày thường”, chị Viên cho hay.

Nhiều nhân viên phải ra đường mời khách mua cá thay vì tập trung nướng cá - Ảnh: Hoàng Minh

Các chủ cửa hàng chia sẻ, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, dự báo trước lượng khách sẽ giảm nên chủ động nhập cá ít hơn. Bà Nguyễn Thị Kim Anh (chủ cửa hàng cá lóc nướng Thanh Phong) cho biết, bà chuẩn bị ít hơn 100 kg cá nguyên liệu so với dịp này năm trước. Mỗi con cá lóc dao động từ 700gr đến 1,5 kg, có giá từ 200.000-240.000 đồng, kèm theo bún, rau sống và nước chấm. Sức mua tại các cửa hàng giảm khoảng 20% so với ngày Vía Thần tài năm trước.

“Sức mua năm nay kém hơn. Nếu năm vừa rồi mình bán 1 tấn, năm nay chỉ bán gần 900 kg. Nhìn chung phong tục của nhiều nhà vẫn duy trì, năm nào cũng cúng nên sáng tới giờ mình bán được, có khách quen cứ mua từ 5 - 10 con”, bà Kim Anh chia sẻ.

Tương tự với cá lóc, các mặt hàng như tôm, thịt heo quay...cũng để cúng trong ngày này có lượng tiêu thụ giảm so với các năm trước. Theo phong tục dân gian, mùng 10 tháng Giêng hàng năm được xem là ngày Vía Thần tài và ở nhiều gia đình Nam bộ, món cá lóc nướng là lễ vật quan trọng không thể thiếu.