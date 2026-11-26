Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng:

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

2. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, số 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3. Số điện thoại: 028 6255 6586 Số fax: 028 6255 6580 Website: https://www.vfs.com.vn/

4. Mã cổ phiếu: VFS

5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 139.900.000 cổ phiếu

6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

7. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 90,8657 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 90,8657 cổ phiếu mới)

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu.

10. Thời gian nhận đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách thực hiện quyền): Ngày 7/12/2026

- Thời gian nhận đăng ký mua, nhận nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/12/2026 đến ngày 5/1/2027

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/12/2026 đến ngày 28/12/2026.

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: Lầu 1, số 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc Chi nhánh: Tầng 5, số 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (Người sở hữu chứng khoán đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Số tài khoản: 119 0000 274

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 6255 6586 Fax: (028) 6255 6580 Website: https://www.vfs.com.vn/