Ngày 23/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Với giá chào bán 38.900 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu chào bán tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành.

Công ty Cổ phần chứng khoán HD thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD nếu phân phối hết, đợt IPO sẽ huy động hơn 4.737 tỷ đồng, đưa giá trị vốn cổ phần sau phát hành tính theo giá chào bán lên khoảng 47.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD.

Thời gian nhận đăng ký cổ phiếu và nhà đầu tư đặt tiền đặt cọc từ 8h00 ngày 25/11/2026 đến 13h00 ngày 14/12/2026. Nhà đầu tư đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua cổ phiếu.

Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu cho nhà đầu tư từ 16h01 ngày 14/12/2026 đến 8h00 ngày 15/12/2026.

Thời gian nhà đầu tư hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phiếu từ 8h01 đến 20h00 ngày 15/12/2026.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD đã thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo phương án thông qua, dự kiến dành 60% số tiền huy động, tương đương khoảng 2.842 tỷ đồng, để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ. Công ty dành 10% cho ứng trước tiền bán chứng khoán và phân bổ 30% còn lại theo tỷ lệ bằng nhau cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD đạt 14.041 tỷ đồng, gấp khoảng bốn lần đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.746 tỷ đồng, hơn gấp đôi cuối quý II. Tỷ lệ vốn khả dụng đạt 434%. Nguồn vốn từ IPO sẽ tạo thêm dư địa để HDS mở rộng dịch vụ cho nhà đầu tư trên nền vốn đã được củng cố.