Nhận định chứng khoán 11-15/3: Xu hướng chính vẫn là phục hồi

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VCB

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 3,2% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã cổ phiếu VCB) còn 105.000 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ mua xuống khả quan.

Giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu đến từ việc chúng tôi giảm 5,9% dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 (giảm tương ứng -8,1%/-9,4%/-7,1%/-4,5%/-3,0% cho năm 2024/2025/2026/2027/2028). Ngoài ra, VCSC giảm P/B mục tiêu từ 3,3 lần xuống 3,2 lần.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/3 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC giảm 8,1% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 còn 37.900 tỷ đồng (+14,6% so với cùng kỳ năm trước) do dự báo NIM giảm 19 điểm cơ bản và dự báo thu nhập phí ròng (NFI) giảm 15,2% (bao gồm lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối). Những khoản mục này được bù đắp một phần bởi dự báo chi phí dự phòng giảm 23,0%.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu LCG

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), cổ phiếu LCG của Công ty CP Lizen đã ghi nhận nhịp bứt phá với khối lượng tăng đột biến kể từ phiên 31/1. Cụ thể, giá cổ phiếu từ vùng nền giá tích lũy chặt chẽ quanh 11.50 - 12.50 trong thời gian dài gần 3 tháng trước đó đã vươn lên vùng nền giá mới trong khoảng 12.50 – 13.50. Trong kịch bản tích cực, sau khi hoàn thành quá trình tích lũy quanh vùng giá hiện tại thì giá cổ phiếu có thể tiếp tục thiết lập nền giá tích lũy mới với kỳ vọng sẽ trong khoảng 14.00 – 15.00.

Bối cảnh thị trường cũng đang khá ủng hộ cho cổ phiếu khi xu hướng của chỉ số VN-Index vẫn đang là khá tích cực và dòng tiền bắt đầu có sự lan tỏa sang các cổ phiếu xây lắp. Mặt khác, trong nhóm bất động sản, dòng tiền cũng bắt đầu có sự lan tỏa từ nhóm cổ phiếu Vingroup (VHM, VIC, VRE) đầu tàu sang các cổ phiếu cùng ngành có vốn hóa trung bình khác.

Các chỉ báo kĩ thuật đều ở mức ổn định và cho tín hiệu về một xu hướng tái tích lũy với kỳ vọng thiết lập nền giá mới cao hơn so với nền giá cũ.

Khối lượng liên tục gia tăng theo thời gian báo hiệu chu kỳ tích lũy đi ngang dần chuyển thành tích lũy đi lên (sideway up).

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân trong khoảng giá 13.30 – 13.60 và chờ đợi nhịp tăng tiếp theo hướng tới vùng giá mục tiêu 14.50 – 15.00. Ngưỡng cắt lỗ cần chú ý sẽ là vùng giá 12.50 – 12.70 tương đương với đường MA20 cũng như cận trên của nền giá cũ.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SMC

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SMC của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC với giá trị trần năm 2024 là 14.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với Upside 19% so với giá đóng cửa ngày 7/3/2024), dựa trên phương pháp P/B mục tiêu = 1.2x. Quan điểm của BSC cho rằng kết quả kinh doanh cốt lõi của SMC sẽ chuyển dần từ lỗ sang lãi nhờ thị trường Bất động sản hồi phục, áp lực trích lập nợ xấu sẽ bù đắp một phần nhờ lợi nhuận kinh doanh cốt lõi trong 2025- 2026.

Luận điểm đầu tư: Kết quả kinh doanh phục hồi từ lỗ sang lãi nhờ thị trường bất động sản hồi phục và bán tài sản. Trong năm 2024, sản lượng kỳ vọng + 12% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận gộp phục hồi 1,5 điểm % nhờ thị trường Bất động sản hồi phục. SMC ghi nhận lợi nhuận bất thường bán NKG và bất động sản – kỳ vọng đạt 256 tỷ đồng.

Định giá SMC đang giao dịch với P/B FWD 2024 = 1x và P/B FWD 2026 = 1.1x – sau khi trích lập hoàn toàn. BSC cho rằng, đây là thời điểm để tích lũy cổ phiếu khi: ngành bất động sản đang ở đáy ở 1 chu kỳ. BSC kỳ vọng ngành Bất động sản sẽ phục hồi dần trở lại kể từ năm 2024, giúp cho sản lượng phục hồi. Chu kỳ giá thép xuống diễn ra trong 2-3 năm, do đó, có thể quay trở lại vào cuối năm 2025. Khi đó, SMC có thể sẽ hưởng lợi mạnh mẽ từ chu kỳ giá thép tăng mới. Giá trị sổ sách/CP của SMC sẽ duy trì được ở mức 10.270 – 11.970 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn 2024 – 2026. Trong trường hợp xấu nhất SMC phải trích lập dự phòng hết thì giá trị sổ sách là 10.203 đồng/cổ phiếu tương đương P/B = 1.1x.

Dự báo kết quả kinh doanh: Trong năm 2024, BSC dự báo SMC ghi nhận doanh thu thuần = 16.213 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ năm trước), NPATMI = 28 tỷ đồng so với mức lỗ 879 tỷ đồng trong năm 2023, tương đương EPS FWD 2024 = 383 đồng/cổ phiếuCP, P/E FWD 2024 = 29.5 P/B FWD 2023 = 1x với giả định sau: Sản lượng + 12% so với cùng kỳ năm trước, giá bán + 5% so với cùng kỳ năm trước; Biên lợi nhuận gộp đạt 1,7% , SMC ghi nhận lợi nhuận bất thường 264 tỷ đồng từ bán tài sản NKG.

Rủi ro: Trích lập dự phòng 710 tỷ đồng. Tuy nhiên, BSC đánh giá áp lực trích lập dự phòng sẽ bù đặp một phần nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi phục hồi.