Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/12

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) với giá mục tiêu 1 năm của VIB là 27.800 đồng.

Dù kết quả kinh doanh dự kiến sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức nhưng định giá của VIB đang ở mức khá hấp dẫn và có thể được cải thiện nhờ môi trường lãi suất thấp lịch sử.

ACBS đánh giá, giá cổ phiếu VIB đang ở mức hấp dẫn

Việc đa dạng hoá nguồn vốn bằng cách huy động vốn dài hạn từ các tổ chức tài chính nước ngoài có lãi suất thấp hơn trong nước giúp chi phí vốn của VIB ở mức khá thấp so với các ngân hàng cạnh tranh, dù đây là một ngân hàng tư nhân bán lẻ có quy mô trung bình. Cộng với việc tập trung cho vay phân khúc bán lẻ có lợi suất cao giúp VIB đạt được khả năng sinh lời vượt trội hơn các ngân hàng khác.

Tuy nhiên, nhu cầu tín dụng cá nhân sụt giảm do thị trường bất động sản trầm lắng sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng tín dụng, biên lãi ròng (NIM) cũng như lợi nhuận của ngân hàng này trong thời gian tới.

Chất lượng tài sản suy giảm trong 9 tháng năm 2023 và bộ đệm dự phòng khá mỏng khiến chi phí dự phòng của VIB sẽ ở mức cao trong thời gian tới. Ước tính chi phí tín dụng của VIB trong năm 2023-2025 sẽ ở quanh mức 2%, cao hơn so với mức 0,6% của năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 và 2024 của VIB kỳ vọng đạt lần lượt 11.100 tỉ đồng (+5,6%) và 11.719 tỉ đồng (+10,1% so với cùng kỳ).

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu GAS

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) duy trì khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam, nhưng hạ giá mục tiêu 12 tháng xuống 84.000 đồng/cổ phiếu (từ 85.000 đồng) - dựa trên ước tính lợi nhuận năm 2024 và P/E mục tiêu 1 năm là 17x.

Về dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của GAS phụ thuộc vào tiến độ của dự án mỏ khí Lô B, với sản lượng hàng năm có thể lên đến 5 tỷ m3 và sự phát triển của mảng LNG. Điều này phụ thuộc vào tiến độ của các nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 và việc hoàn thiện cơ chế giá khí cho các nhà máy.

Mức giá mục tiêu của cổ phiếu PHR là 54.610 đồng/cổ phiếu

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết, năm 2023, TPS dự báo doanh thu thuần của PHR đạt 1.310 tỷ đồng (giảm 23,3% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế 594 tỷ đồng (giảm 35,9%). Dự báo kết quả kinh doanh được xây dựng trên cơ sở như: sản lượng thành phẩm cao su tiêu thụ và giá bán giảm lần lượt giảm 8,8% và 9,8% so với cùng kỳ, tương đương 29,9 triệu tấn và 35 triệu đồng/tấn; tiền bồi thường từ VSIP 3 giảm mạnh so với cùng kỳ.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/12 (Ảnh minh họa: KT)

Triển vọng doanh nghiệp trong năm 2024: Giá bán và nhu cầu nhập khẩu cao su phục vụ cho sản xuất lốp xe của Trung Quốc kỳ vọng sẽ phục hồi. PHR vẫn còn tiềm năng gia tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm mủ trong thời gian tới khi năng suất và sản lượng tại nông trường Campuchia vẫn chưa đạt tối ưu năng suất.

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng và VSIP 3 đi vào hoạt động kỳ vọng đóng góp lợi nhuận và cổ tức được chia cho PHR từ năm 2024. Vào cuối tháng 05/2023 UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định về việc cho phép CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC – PHR sở hữu 33%) thuê đất để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

Khu công nghiệp VSIP 3 đang trong quá trình cấp phép và đã được UBND tỉnh Bình Dương thông qua đồ án quy hoạch phân khu. VSIP 3 hiện cũng đã thu hút được 2 dự án lớn từ Lego và Pandora với diện tích ước tính 44ha và 10ha. Chúng tôi kỳ vọng VSIP sẽ nhận được quyết định thuê đất từ UBND tỉnh Bình Dương và bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận cho PHR từ năm 2024.

Dựa trên phương pháp định giá từng phần (SOTP) giá trị hợp lý của PHR được xác định ở ở mức 54.610 đồng/cổ phiếu. Rủi ro đầu tư: Sản lượng và giá cao su thấp hơn dự kiến; Quy trình pháp lý tiếp tục kéo dài ảnh hưởng đến thu nhập từ mảng KCN trong các năm tới khi KCN Tân Bình của PHR đã gần như lấp đầy.

