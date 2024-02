Nhận định chứng khoán 15/2: VN-Index có thể điều chỉnh khi tiến gần mức 1.210 điểm

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DGC

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) tiến hành phân tích và nhận thấy cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 11.5x (tương ứng EPS TTM là 8,193 VNĐ). Stock Rating của DGC ở mức 96 điểm, các chuyên gia đánh giá tích cực mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

Đồ thị giá của DGC đóng cửa 2 phiên giao dịch trước Tết Nguyên đán tăng mạnh với khối lượng giao dịch tăng đột biến so với mức khối lượng trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu hướng ngắn hạn có thể rõ ràng hơn và đồ thị giá có thể sớm vượt hoàn toàn mức kháng cự ngắn hạn 97.77 trong những phiên giao dịch tới. Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh và xu hướng ngắn hạn của DGC cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với giá mục tiêu 118.300 đồng/cổ phiếu (tương ứng upside ngắn hạn 23,7%).

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/2 (Ảnh minh họa: KT)

Về kết quả kinh doanh, DGC công bố doanh thu quý IV/2023 đạt 2,389 tỷ đồng, -23% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 746 tỷ, -34% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, DGC ghi nhận doanh thu 9,761 tỷ đồng, -32% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 3,250 tỷ đồng, -46% so với cùng kỳ năm trước.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VIB

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – sàn HOSE) đạt 8.562 tỷ đồng (tăng 1,1% so với năm trước). NIM của VIB giảm nhẹ 2 bps so với cuối năm 2022 còn 4,75%. Tăng trưởng tín dụng năm 2023 của VIB đạt 14,2%. Sự tăng trưởng ở mảng dịch vụ thanh toán, hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối, và hoạt động kinh doanh thu hồi nợ là động lực chính cho tăng trưởng 55% thu nhập ngoài lãi.

Điểm nhấn đầu tư: Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng nhờ mở rộng các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Cho vay mua ô tô của VIB dẫn đầu thị trường với thị phần 12% toàn thị trường, trong khi mảng Cho vay mua nhà có tăng trưởng cao nhất thị trường (45% vào năm 2018, 46% vào năm 2019, 41% vào năm 2020, 25% vào năm 2021, 29% vào năm 2022, 6,3% vào năm 2023). Do đó, tăng trưởng tín dụng của VIB đã đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng, với CAGR 19% trong giai đoạn 2019-2023.

Khả năng cải thiện NIM (Biên lãi thuần) được hỗ trợ bởi chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ và ngân hàng số. NIM của VIB tăng từ 2.9% vào năm 2016 lên 4,75% vào năm 2023, thuộc top những ngân hàng có NIM cao nhất.

PHS dự phóng tăng trưởng tín dụng của VIB năm 2024 đạt 18,9% nhờ hoạt động kinh tế Việt Nam được kỳ vọng khởi sắc trong năm 2024. Nhờ hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt, PHS kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay cũng sẽ tăng nhẹ trong khi lãi suất huy động tăng chậm hơn, chúng tôi dự phóng NIM năm 2024 đạt 4,85%.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/2 (Ảnh minh họa: KT)

PHS kỳ vọng áp lực nợ xấu sẽ gia tăng do khoảng trống pháp lý trong xử lý nợ xấu và sự ảnh của những khó khăn năm 2023, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế sẽ góp phần giảm nhẹ gánh nặng nợ xấu. Qua đó, PHS dự phóng tỷ lệ nợ xấu năm 2024 đạt 3,59% và chi phí trích lập dự phòng năm 2024 của VIB là 5.287 tỷ đồng (tăng trưởng 9%). Do đó, PHS ước tính lợi nhuận sau thuế của VIB năm 2024 là 9.843 tỷ đồng (tăng trưởng 15%).

Bằng phương pháp định giá Residual Income và P/B, PHS khuyến nghị mua đối với VIB ở mức 27.000 đồng/cổ phiếu, cho thấy tiềm năng tăng giá 27% so với giá hiện tại.

Rủi ro: Tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp nhất trong ngành, và việc gia tăng mạnh nợ cần chú ý, sẽ tạo sức ép lên lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2023; Rủi ro lạm phát cao ảnh hưởng đến cho vay bán lẻ.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu NT2

PHS cho rằng, kết quả kinh doanh trong năm 2024 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (mã cổ phiếu NT2 trên sàn HOSE) sẽ có cải thiện đáng kể sau một năm 2023 đầy khó khăn. Theo đó, doanh thu thuần có thể tăng trưởng trở lại và đạt 7.665 tỷ đồng (tăng 21% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế cũng có sự phục hồi về mức 640 tỷ đồng (tăng trưởng 29%).

PHS cho rằng, biên lợi nhuận gộp của NT2 tiếp tục chịu nhiều áp lực khi gặp phải sự cạnh tranh từ nhiệt điện than có giá rẻ (nhờ chi phí đầu vào đã giảm mạnh) và sự trở lại mạnh mẽ của thủy điện từ giữa năm 2024, thời điểm dự báo kết thúc pha El Nino và bước vào pha trung tính. Tuy nhiên, xét đến việc thủy điện vẫn tiếp tục gặp bất lợi do El Nino trong nửa đầu 2024, sẽ hỗ trợ tích cực cho giá điện (CGM), PHS kỳ vọng Biên lợi nhuận gộp và Biên lợi nhuận ròng sẽ phục hồi nhẹ và ổn định ở mức 11% và 8% trong cả năm.

Điểm nhấn đầu tư: Doanh thu và Lợi nhuận có thể phục hồi tốt trong năm 2024 nhờ sản lượng điện phục hồi đáng kể (tăng trưởng 21%) so với mức thấp của 2023, trong khi giá bán điện trung bình cả năm có thể giảm nhẹ (giảm 1%). Theo đó, chúng tôi dự báo tổng sản lượng sẽ đạt khoảng 3.501 triệu kWh trong năm 2024.

NT2 có Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh luôn duy trì ở mức cao và bền vững, cho phép công ty tiếp tục xu hướng giảm nợ vay và chi trả cổ tức ở mức cao trong tương lai.

Sử dụng phương pháp DCF và P/E, PHS ước tính giá trị hợp lý cho NT2 là 32.300 đồng/cổ phiếu. Do đó, PHS đưa ra khuyến nghị mua với mức tăng giá tiềm năng là 27%.

Rủi ro: Biến động bất lợi của giá khí tự nhiên; Sự thay đổi bất lợi trong chính sách điều hành của Chính phủ.